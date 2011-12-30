В уходящем году гособоронзаказ будет выполнен почти на 98%, этот показатель лучше, чем в 2015



Дмитрий Рогозин. Источник: mn.ru Дмитрий Рогозин. Источник: mn.ru

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в 2016 году исполнение гособоронзаказа на уровне 98%, что превышает аналогичный показатель 2015 года.

"Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, чем в прошлом году примерно на 98%. И объем производства - эту цифру тоже президент называл - объем производства оборонно-промышленного комплекса вырос более, чем на 10%. Рост производительности труда тоже превышает рост заработной платы, это порядка 12-13% по отраслям", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), фрагмент которого был показан утром в четверг.