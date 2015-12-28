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В Воронеже успешно испытали новейший кислородно-метановый двигатель

29.12.2016 РИА Новости 45 0
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Игорь Арбузов
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов
Источник: Дмитрий Астахов / РИА Новости

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Испытания кислородно-метанового ракетного двигателя нового поколения успешно прошли в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), сообщили в пресс-службе НПО "Энергомаш", под управлением которого с 2015 года находится КБХА.

Отмечается, что 22 декабря во время стендовых тестов специалисты провели 10 включений двигателя-демонстратора РД0162Д2А.

Ранее гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявлял, что опытный образец метанового двигателя с тягой 85 тонн будет изготовлен в 2019 году.

В КБХА говорили, что первые огневые испытания новый двигатель сможет пройти в 2017 году. Как уточняли в правительстве Воронежской области, особенностью конструктивной схемы двигателя является то, что впервые используется запатентованный предприятием двухконтурный газотурбинный привод топливных насосов.

"Конструкторское бюро химавтоматики" - один из мировых лидеров по созданию жидкостных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Практически все отечественные космические программы, начиная с первого полета к Луне в 1959 году и полета Гагарина, используют двигатели разработки КБХА.

28.12.2016
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КБХА
Энергомаш им. Глушко
Проекты
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