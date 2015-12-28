Республика Корея начинает третий этап строительства фрегатов FFX



Головной фрегат ВМС Южной Кореи Incheon класса FFX-I. Источник: nosint.blogspot.com Головной фрегат ВМС Южной Кореи Incheon класса FFX-I. Источник: nosint.blogspot.com

ЦАМТО, 28 декабря. Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) объявило о подписании с компанией «Хюндай хэви индастриз» (Hyundai Heavy Industries Co.) контракта на планирование проекта строительства шести новых фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental).

Как сообщает «Ренхап», стоимость контракта составляет 16,6 млрд. вон (13,8 млн. долл.). Как планируется, работы будут выполнены в течение двух лет, после чего в рамках тендера будет выбран победитель конкурса на постройку первой партии кораблей. Общая стоимость шести новых 3000-тонных фрегатов оценивается в 2,8 трлн. вон. Выполнить их поставку планируется к 2026 году.

В настоящее время командование ВМС Республики Корея реализует трехэтапную программу поставки новых фрегатов.

В рамках первого этапа должны быть построены шесть кораблей проекта FFX-1. Подрядчиком постройки головного фрегата данного типа в декабре 2008 года была выбрана «Хюндай хэви индастриз». Она же получила контракты на постройку второго и третьего фрегата серии. В конце 2011 году контракт на постройку 4-го и 5-го кораблей был заключен с компанией «STX оффшор энд шипбилдинг». В сентябре 2012 года эта же компания получила от DAPA заказ на постройку 6-го корабля. На текущий момент ВМС Республики Корея получили первые три корабля.

На втором этапе программы FFX предусматривается постройка восьми кораблей FFX-2 по усовершенствованному проекту. Контракт стоимостью 322,6 млрд. вон (305,8 млн. долл.) на постройку головного фрегат проекта FFX-2 DAPA подписало с «Дэу шипбилдинг энд мэрин инжиниринг» в декабре 2013 года. Эта же компания получила заказ на постройку второго корабля. В декабре 2016 года DAPA подписало контракт на постройку 3-го и 4-го фрегата с компанией «Хюндай хэви индастриз». Планируется, что тендер на постройку 5-го и 6-го фрегатов класса FFX-2 будет проведен в первой половине следующего года.

Как планируется, новые фрегаты в рамках третьего этапа проекта будут разработаны с применением технологий малозаметности для повышения живучести, а также будут оснащены усовершенствованными РЛС и получат расширенные возможности по борьбе с подводными лодками.

В последние годы командование ВМС Республики Корея уделяет особое внимание совершенствованию возможностей в области противолодочных вооружений для противодействия подлодками КНДР.