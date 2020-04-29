Создание в Южной Корее аналогов системы AEGIS

Южнокорейский правительственный комитет по оборонным проектам (возглавляемый министром национальной обороны) 27 апреля 2020 года утвердил программу разработки национальной комплексной многофункциональной интегрированной корабельной системы оружия, схожей с американской системой AEGIS, для шести планируемых к постройке для ВМС Южной Кореи перспективных эскадренных миноносцев типа KDDX (KDX-IV). Соответствующий тендер в тот же день объявило Агентство по оборонным закупкам и НИОКР (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) министерства национальной обороны Южной Кореи, причем указав, что данная система должна обеспечивать "обнаружение и сопровождение баллистических ракет".

Проектное изображение перспективного южнокорейского фрегата типа FFX-III (Ulsan Batch III), оснащенного южнокорейским многофункциональным интегрированным радиолокационным комплексом MFR (Мedium-Range Multi-Function Radar) (с) Hyundai Heavy Industries

Контракт на создание данной комплексной корабельной системы оружия для эсминцев типа KDDX (KDX-IV) предполагается выдать уже в четвертом квартале 2020 года (что, видимо, предполагает наличие уже готового продвинутого проекта-предложения) с общим бюджетом на НИОКР 670 млрд вон (546 млн долл).

Шесть "средних" эсминцев типа KDDX (KDX-IV), планируемых к постройке для южнокорейского флота, должны иметь стандартное водоизмещение около 6000 тонн и 64 универсальные вертикальные пусковые установки южнокорейской системы KLS. Ранее планировалось оснастить эти эсминцы облегченным вариантом американской системы AEGIS с радиолокационным комплексом AN/SPY-1F, однако теперь решено создать для них южнокорейскую комплексную систему оружия с возможностями противоракетной обороны. Закладка головного корабля типа KDDX (KDX-IV) сейчас ожидается около 2023 года.

Ранее в марте стало также известно, что шесть перспективных южнокорейских фрегатов типа FFX-III (Ulsan Batch III) получат более легкий, но также "иджисоподобный" новый многофункциональный интегрированный радиолокационный комплекс южнокорейской разработки MFR (Мedium-Range Multi-Function Radar) с антеннами с АФАР. Комплекс создается компанией Hanwha Systems (в составе группы Hanwha).

Элементы АФАР комплекса MFR будут выполнены на основе нитрида галлия, антенны будут размещены в интегрированной мачте. Можно предположить, что предполагаемая к созданию комплексная корабельная система оружия для эсминцев типа KDDX (KDX-IV) будет масштабированным вариантом радиолокационного комплекса MFR, и ее созданием будет заниматься та же Hanwha Systems.

Всего ВМС Южной Кореи планируют построить шесть фрегатов типа FFX-III, имеющих стандартное водоизмещение около 3500 тонн и длину 129 м. Контракт на постройку головного корабля был выдан южнокорейской корпорации Hyundai Heavy Industries 16 марта 2020 года, с плановым сроком сдачи флоту в 2024 году. Головной корабль типа FFX-III получил название Cheonan - в честь корвета, потопленного в 2010 году, предположительно, северокорейской торпедой.