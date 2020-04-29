Войти
bmpd.livejournal.com

Создание в Южной Корее аналогов системы AEGIS

525
0
+1

Южнокорейский правительственный комитет по оборонным проектам (возглавляемый министром национальной обороны) 27 апреля 2020 года утвердил программу разработки национальной комплексной многофункциональной интегрированной корабельной системы оружия, схожей с американской системой AEGIS, для шести планируемых к постройке для ВМС Южной Кореи перспективных эскадренных миноносцев типа KDDX (KDX-IV). Соответствующий тендер в тот же день объявило Агентство по оборонным закупкам и НИОКР (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) министерства национальной обороны Южной Кореи, причем указав, что данная система должна обеспечивать "обнаружение и сопровождение баллистических ракет".

Проектное изображение перспективного южнокорейского фрегата типа FFX-III (Ulsan Batch III), оснащенного южнокорейским многофункциональным интегрированным радиолокационным комплексом MFR (Мedium-Range Multi-Function Radar) (с) Hyundai Heavy Industries

Контракт на создание данной комплексной корабельной системы оружия для эсминцев типа KDDX (KDX-IV) предполагается выдать уже в четвертом квартале 2020 года (что, видимо, предполагает наличие уже готового продвинутого проекта-предложения) с общим бюджетом на НИОКР 670 млрд вон (546 млн долл).

Шесть "средних" эсминцев типа KDDX (KDX-IV), планируемых к постройке для южнокорейского флота, должны иметь стандартное водоизмещение около 6000 тонн и 64 универсальные вертикальные пусковые установки южнокорейской системы KLS. Ранее планировалось оснастить эти эсминцы облегченным вариантом американской системы AEGIS с радиолокационным комплексом AN/SPY-1F, однако теперь решено создать для них южнокорейскую комплексную систему оружия с возможностями противоракетной обороны. Закладка головного корабля типа KDDX (KDX-IV) сейчас ожидается около 2023 года.

Ранее в марте стало также известно, что шесть перспективных южнокорейских фрегатов типа FFX-III (Ulsan Batch III) получат более легкий, но также "иджисоподобный" новый многофункциональный интегрированный радиолокационный комплекс южнокорейской разработки MFR (Мedium-Range Multi-Function Radar) с антеннами с АФАР. Комплекс создается компанией Hanwha Systems (в составе группы Hanwha).

Элементы АФАР комплекса MFR будут выполнены на основе нитрида галлия, антенны будут размещены в интегрированной мачте. Можно предположить, что предполагаемая к созданию комплексная корабельная система оружия для эсминцев типа KDDX (KDX-IV) будет масштабированным вариантом радиолокационного комплекса MFR, и ее созданием будет заниматься та же Hanwha Systems.

Всего ВМС Южной Кореи планируют построить шесть фрегатов типа FFX-III, имеющих стандартное водоизмещение около 3500 тонн и длину 129 м. Контракт на постройку головного корабля был выдан южнокорейской корпорации Hyundai Heavy Industries 16 марта 2020 года, с плановым сроком сдачи флоту в 2024 году. Головной корабль типа FFX-III получил название Cheonan - в честь корвета, потопленного в 2010 году, предположительно, северокорейской торпедой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Иджис
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
АФАР
Похожие новости
14.05.2019
МНО Республики Корея одобрило строительство новых эсминцев и подводных лодок
17.09.2015
СМИ: южнокорейские эсминцы будут отслеживать возможные пуски баллистических ракет в КНДР
05.06.2015
Минобороны Республики Корея намерено разработать новый фрегат и ракету класса «воздух-земля»
16.04.2014
Японский милитаризм спасет украинский ВПК
19.11.2013
На верфи «Хюндай хэви индастриз» спущен на воду третий фрегат проекта FFX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа