СМИ назвали имя главного кандидата на пост главы "Уралвагонзавода"
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Структура, собственность, кадры
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Александр Потапов. Источник: webtelek.com
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Александр Потапов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ), пишет газета "Коммерсант".
Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич сообщил РИА, что предприятие связывает это решение с созданием крупного бронетанкового холдинга.
Издание, ссылаясь на ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленного сотрудника аппарата правительства, пишет, что вопрос о замене главы УВЗ практически решен, кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.
"Сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика господина (Олега) Сиенко называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как "системного человека" и "антикризисного управленца", способного разобраться с проблемами УВЗ", - пишет "Коммерсант".
Источник, близкий к администрации президента, отметил, что изменения произойдут и в совете директоров УВЗ: его покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который был председателем совета в 2011-2012 годах.
"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
Госкорпорация "Ростех" включает порядка 700 организаций, из которых сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и пять - в гражданских отраслях промышленности. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
28.12.2016
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