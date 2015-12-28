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СМИ назвали имя главного кандидата на пост главы "Уралвагонзавода"

29.12.2016 РИА Новости 58 0
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Potapov_Aleksandr
Александр Потапов. Источник: webtelek.com

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Александр Потапов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ), пишет газета "Коммерсант".

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич сообщил РИА, что предприятие связывает это решение с созданием крупного бронетанкового холдинга.

Издание, ссылаясь на ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленного сотрудника аппарата правительства, пишет, что вопрос о замене главы УВЗ практически решен, кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.

"Сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика господина (Олега) Сиенко называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как "системного человека" и "антикризисного управленца", способного разобраться с проблемами УВЗ", - пишет "Коммерсант".

Источник, близкий к администрации президента, отметил, что изменения произойдут и в совете директоров УВЗ: его покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который был председателем совета в 2011-2012 годах.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.

Госкорпорация "Ростех" включает порядка 700 организаций, из которых сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и пять - в гражданских отраслях промышленности. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Путин Владимир

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