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После передачи "Уралвагонзавода" в "Ростехе" сформируют бронетанковый холдинг

28.12.2016 Lenta.ru 90 0
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Уралвагонзавод
Продукция Уралвагонзавода
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

В случае передачи "Уралвагонзавода" (УВЗ) в состав госкорпорации "Ростех" там может быть сформирован холдинг по выпуску бронетехники. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, передает "Интерфакс" во вторник, 27 декабря.

На данный момент военный дивизион корпорации "Тракторные заводы" (основной актив — "Курганмашзавод", единственный в России производитель БМП) передается "Ростеху". Решение о включении УВЗ в госкорпорацию пока не оформлено, отметил Чемезов, однако возможно их объединение в одном холдинге по схожей компетенции (бронетехника).

Чемезов отметил, что УВЗ имеет значительную задолженность. "Нужно провести финансовое оздоровление, там достаточно большие долги. Прежде всего, они появились из-за того, что образовалась компания "УВЗ-Логистик", которая сама себе покупала вагоны, поскольку РЖД их не покупали в течение двух-трех лет подряд. Это было сделано, чтобы не останавливать производство", — рассказал он, пояснив, что основную часть задолженности можно закрыть, продав "УВЗ-Логистик".

Чемезов отказался отвечать на вопрос, будет ли в случае прихода "Ростеха" на "Уралвагонзавод" отправлен в отставку нынешний глава корпорации Олег Сиенко.

О предполагаемой передаче УВЗ "Ростеху" 1 декабря сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее, 5 октября, "Ведомости" сообщили о письме, направленном вице-премьером Дмитрием Рогозиным в адрес президента Владимира Путина. Рогозин, по данным издания, заявил в этом письме о сложном финансово-экономическом положении УВЗ (чистый долг на конец первого полугодия 2016-го составлял 276 миллиардов рублей при выручке 43,1 миллиарда) и возникшей угрозе срыва работ по гособоронзаказу. В качестве мер он предложил передать 100 процентов акций УВЗ в госкорпорацию "Ростех".

27.12.2016
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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