Сингапурская армия приняла на вооружение семейство машин Belrex
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Бронированная машина боевого обеспечения PCSV (Protected Combat Support Vehicle) «Белрекс» (Belrex)
Источник: www.shephardmedia.com
Сингапурские вооруженные силы в ходе церемонии 25 ноября 2016 года приняли на вооружение новую боевую бронированную платформу Marauder, созданную южноафриканской компанией Paramount. В сингапурской армии эта платформа получила обозначение Belrex PCSV (Protected Combat Support Vehicle - Защищенная машина боевой поддержки). Платформа Belrex была доработана под требования сингапурской армии двумя местными компаниями - Defence Science and Technology Agency и ST Kinetics.
Церемония принятия ББМ на вооружение состоялась в присутствии заместителя министра обороны страны Онг Йе Кунга (Ong Ye Kung). Поставки должны завершиться в 2017 году.
В 2013-2014 годах компания Paramount напрямую поставила в Сингапур 12 машин Marauder. На них было установлено оборудование компании ST Kinetics, с которым они прошли испытания.
Belrex PCSV обеспечивает мотострелкам боевое обеспечение и огневую поддержку, защиты и ситуационную осведомленность, что повышает живучесть и возможность боевым подразделениям совершать точный мневр. Belrex PCSV в конечном итоге должен заменить основную массу пятитонных грузовиков и машин MB290 в армии Сингапура.
Машина вооружена боевым модулем с дистанционным управлением, вооруженным 7,62-мм пулеметом, управление которым осуществляется изнутри кабины, при этом солдаты защищены от поражения вражеским огнем.
Belrex PCSV, в отличие от обычных небронированных машин, таких как пятитонный грузовик и машины MB290, защищен от огня стрелкового оружия и имеет защиту от мин.
Комплект бортовых систем C4 (командование, управление, связь и компьютеры) обеспечивает быстрый обмен информацией со всеми дружественными войсками, увеличивая возможности управления и командования, а также живучесть на поле боя. Недавно принятый на вооружение сингапурской армии Боевой Интернет позволит Belrex PCSV вместе с колесным бронетранспортером Terrex работать в общей сети, что позволяет мотострелковым подразделениям выполнять задачи совместно.
Belrex PCSV имеет грузоподъемность 4000 кг. Это позволяет ему быть сконфигурированным под установку модульных блоков, таких как батальонный пункт обслуживания раненых или блок машины материально-технического снабжения и технического обслуживания.
Belrex PCSV может быть сконфигурирован в десяти вариантах, что позволяет машине решать широкий круг задач по поддержке пехоты.
Десять вариантов:
- инженерная боевая машина
- топливозаправщик
- машина материально-технического снабжения
- машина технического обслуживания
- медицинская машина
- самоходный миномет
- машина подвозки боеприпасов к миномету
- машина обеспечения правопорядка
- машина связи
- разведывательная машина
Каждый вариант имеет специфические функции для выполнения различных задач, при этом количество мест в машине варьируется с четырех до десяти (включая командира и водителя). Например, вариант материально-технического обеспечения оснащен полками для размещения ящиков, предназначенных для снабжения боевых подразделений и, как следствие, имеют уменьшенную кабину для экипажа и увеличенный задний кузов; вариант сигнальной машины оснащен антенной мачтой для установления линий связи.
Сергей Вэй
27.12.2016
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