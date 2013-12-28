Bae Systems поставит шведской армии миномет на базе гусеничной машины



Шведская 120-мм самоходная минометная система Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90

Источник: BAE Systems Шведская 120-мм самоходная минометная система Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90Источник: BAE Systems

BAE Systems получила контракт стоимостью 575 млн шведских крон ($ 68 млн) на установку миномета на шасси боевой машины пехоты CV90Ю которая находится на вооружении шведской армии.

Установка минометного системы, известной как Mjolner, разработанной самой компанией, на 40 шасси CV90 значительно увеличит возможность ведения непрямого огня для поддержки механизированного батальона.

"Поставка системы Mjolner шведской армии позволит ей использовать хорошо адаптированную CV90, одновременном повышая возможности ведения непрямого огня", сказал Томми Густафссон-Раск (Tommy Gustafsson-Rask), управляющий директор компании BAE Systems Hagglunds.

Mjolner это название молота Тора в скандинавской мифологии. Контракт был выдан шведской Администрации оборонных закупок (FMV), первые поставки планируется провести в первом квартале 2019 года.

CV90 представляет собой семейство шведских гусеничных боевых машин, поставляемых BAE Systems Hagglunds, а подразделение BAE Systems Bofors поставляет для нее башни. Более 4,5 миллиона часов работы инженеров заняло создание этой передовой машины. Шведская версия оснащена башней, вооруженной 40-мм автоматической пушкой.

Шведская армия имеет на вооружении более 500 единиц CV90. Ранее в этом году BAE Systems получила контракт на модернизацию 262 машин, в том числе по живучести, башне и боевым системам. Добавление минометных систем станет еще одним направлением, которое поможет увеличить срок службы данной техники.

Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария также эксплуатируют CV90.

Сергей Вэй