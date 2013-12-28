Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На орбите создадут искусственную жизнь

28.12.2016 Известия.ru 78 0
0
Понравилась новость?
 0
МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

"Роскосмос" готовит эксперимент по самосборке органов на МКС

Российские ученые одобрили подготовку и проведение на борту Международной космической станции уникального эксперимента по 3D-печати живых тканей. После этого начнется согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента на МКС.

По словам Валентина Уварова, директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), эксперимент получил шифр "Магнитный 3D-биопринтер".

- В настоящее время разработан проект технического задания на космический эксперимент "Исследование возможности трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля" и получено положительное заключение о технической реализуемости от ПАО "РКК "Энергия" (головная организация "Роскосмоса" по пилотируемым программам. - "Известия"), - рассказал Валентин Уваров. - Следующий этап предусматривает разработку и согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента.

Предполагаемую дату эксперимента в ОРКК не называют.

- Прежде чем аппаратура попадет на МКС, предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа, - говорит Уваров. - Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции "Роскосмоса" и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС.

В подготовке и реализации эксперимента по заказу российской компании "3Д Биопринтинг Солюшенс" будут задействованы РКК "Энергия", ФГУП "ЦНИИмаш", Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Заместитель директора ИМБП, член-корреспондент РАН Людмила Буравкова отметила, что планируемый эксперимент имеет высокую научную значимость "для понимания вклада гравитационного фактора в морфогенез тканей и его перспективность при разработке новых направлений медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов в дальний космос".

Ранее глава ИМБП Олег Орлов заявлял "Известиям", что ФАНО совместно с "Роскосмосом" составляют межведомственную программу, которая будет утверждаться и финансироваться ФАНО и госкорпорацией. Эта программа будет направлена на фундаментальные исследования, создающие задел для перспективных технологий, которые понадобятся в ходе межпланетных экспедиций. Среди таких технологий глава ИМБП выделил технологии "киборгизации" - придание дополнительной защиты органам человека от радиации и иных воздействий космического пространства.

- Речь может идти о замене наиболее подверженных разрушению, в частности, от радиации органов искусственными, - отмечал Олег Орлов.

Разумеется, если замена органов планируется для осуществления длительных перелетов, то логично с самого начала пытаться осваивать технологии биопринтинга в условиях космоса. Впрочем, это не единственный резон для проведения эксперимента на МКС. Ученые отмечают, что биопечать в невесомости позволяет использовать не аддитивный метод печати (когда наносится слой за слоем), а так называемый формативный, когда объект создается одновременно с разных сторон по типу лепки снежка.


Иван Чеберко

27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
МКС
Наноиндустрия

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 28.12 01:10
  • 7
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 28.12 01:05
  • 4
На стапелях становится тесно
  • 28.12 00:19
  • 30
Польша закупит 70 авиационных крылатых ракет большой дальности JASSM-ER
  • 28.12 00:18
  • 13
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 28.12 00:07
  • 8
Снайперы ЗВО получат новейший снайперский комплекс АСВК «КОРД»
  • 27.12 21:40
  • 4
Количество J-20 достигнет 500 единиц
  • 27.12 19:43
  • 2
Атомоход-носитель аппаратов специального назначения "Подмосковье" передан флоту
  • 27.12 19:42
  • 11
Экранопланам – быть!
  • 27.12 19:36
  • 1
"Если думаете, что мы только молотками умеем махать, вы сильно заблуждаетесь"
  • 27.12 18:49
  • 31
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 27.12 17:57
  • 20
Грузовик с бомбами будет летать 100 лет
  • 27.12 17:56
  • 5
Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29
  • 27.12 16:49
  • 2950
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.12 16:11
  • 9
Десант будущего
  • 27.12 16:01
  • 3951
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  