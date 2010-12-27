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Китайская армейская авиация получила первый транспортник Y-9

27.12.2016 Lenta.ru 67 0
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Военно-транспортный самолет ВВС Китая Y-9. Источник: www.china-defense.blogspot.com

Китайская армейская авиация получила первый многоцелевой военно-транспортный самолет Shaanxi Y-9. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает портал Defence Blog.

До этого авиация сухопутных войск совместно с морской авиацией КНР использовала легкие транспортники Y-5 (копия советского Ан-2) и Y-7 (Ан-24). Новые самолеты позволят армейской авиации увеличить пропускную способность на большие расстояния.

Y-9, модель которого была впервые показана в 2005 году на международной выставке International Aviation Expo в Пекине, представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь является доработанной копией советского Ан-12.

Y-9 может развивать скорость до 570 километров в час и совершать полеты на расстояние до 7,8 тысячи километров. Грузоподъемность Y-9 превышает 20 тонн, численность десанта — 98 человек.

26.12.2016
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ан-12
Ан-24

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