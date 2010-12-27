Заказ Индии не поместился в Кумертау



Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226ТИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Вертолеты Ка-226Т будут собираться в Улан-Удэ

"Вертолеты России" после получения крупного индийского заказа решили дублировать производство легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Сейчас они выпускаются в башкирском Кумертау на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП), но сборка для индийцев будет также организована в Улан-Удэ. Еще два года назад КумАПП было убыточным из-за простаивающих мощностей, но за счет экспортных контрактов в 2017 году загрузка завода вырастет на 40%.

Холдинг "Ростеха" "Вертолеты России" создает дублирующее производство новейшего легкого вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), сообщили "Ъ" в компании. КумАПП в Башкирии, где производится сейчас Ка-226Т, сохранит полный цикл сборки, но для силовых ведомств РФ, гражданских эксплуатантов и отдельных инозаказчиков.

Решение принято "для скорейшего выполнения" межправительственного соглашения, заключенного в октябре с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited. Стороны договорились создать СП по локализации производства Ка-226Т в Бангалоре. Но первые 60 машин будут собраны в России, еще 140 Ка-226Т - в Индии по лицензии (см. "Ъ" от 15 октября). "Распределение зоны ответственности между предприятиями" позволит выполнить "приоритетный проект в установленные сроки и без потери качества", сообщили "Ъ" в холдинге.

Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, модификация разработанного ОАО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Ка-226. Позволяет перевозить до семи человек, в транспортной версии - одну тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines, способен летать днем и ночью в любых метеоусловиях. В России выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур.

В "Вертолетах России" "Ъ" пояснили, что на КумАПП резко возросла загрузка за счет новой техники и сервисных контрактов, в 2017 году она увеличится на 40%, а количество собранных вертолетов вырастет более чем в четыре раза за счет экспортных заказов. В 2017 году на КумАПП планируется выпустить шесть Ка-32 для Китая, растет спрос на Ка-27 и Ка-31 для морской авиации ряда стран, завод привлечен к контракту по Ка-28М для Индии. Объем твердых контрактов КумАПП на 2017 год оценивается в 10,5 млрд руб. К тому же у завода в Улан-Удэ с советских времен есть опыт работы по передаче в Индию совместно с Иркутским авиазаводом лицензии на изготовление самолета МиГ-27. У У-УАЗ достаточно кадровых и технических мощностей для подготовки производства вертолета и навыков работы с системами цифрового производства, заверили в холдинге.

"Вертолеты России" начали перераспределение заказов между заводами еще в 2015 году. Реформа должна была в первую очередь коснуться тогда недозагруженного и убыточного КумАПП. В 2012-2013 годах "Вертолеты России" рефинансировали большую часть обязательств завода (более 12 млрд руб.), что позволило КумАПП получить низкую процентную ставку по займам. Но в 2014 году завод увеличил убыток в 2,5 раза, до 2,5 млрд руб., выручка выросла всего на 5%, до 3,9 млрд руб., а кредиторская задолженность достигла 4,7 млрд руб. В феврале 2015 года в Кумертау возник конфликт между работниками и руководством из-за опасений сокращений (разногласия удалось уладить). Уже в конце года КумАПП было передано Казанскому вертолетному заводу, в 2015 году его выручка увеличилась на 42%, до 9,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,2 млрд руб. Прибыль, пояснили в холдинге, получена за счет увеличения объема реализуемой продукции.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев считает, что российско-индийский проект по Ка-226Т "чрезвычайно важен" для "Вертолетов России". В случае его реализации, поясняет эксперт, компания сможет выйти на другие рынки и занять место в не очень широко освоенной нише легких вертолетов. До недавнего времени, уточняет Олег Пантелеев, в холдинге обсуждали сокращение числа предприятий, занимающихся финальной сборкой вертолетов, но такое решение было чревато социальной напряженностью и конфликтами с властями регионов.

Елизавета Кузнецова