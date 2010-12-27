Импорт уходит без государства



Прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического завода

Источник: http://viam.ru/ Прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического заводаИсточник: http://viam.ru/

Покупателям тяжелой техники хватает только на российское

В тяжелом машиностроении с традиционно высокой долей импорта в потреблении наметились положительные тенденции. Производство в стране за десять месяцев выросло на 11%, а доля импорта по итогам года может сократиться до 40%. Правительство связывает это с программой импортозамещения. Но эксперты замечают, что проекты программы выйдут на полную мощность в 2018-2019 годах, а уход импорта связан пока с переориентацией потребителей на более дешевую российскую продукцию.

В пятницу на итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что были сделаны серьезные шаги по импортозамещению, в частности приведя в пример тяжелое машиностроение. Несмотря на снижение объемов инвестпрограмм крупнейших потребителей и неблагоприятную конъюнктуру на мировом рынке, в тяжмаше за январь--октябрь производство выросло на 11,2%, рассказали "Ъ" в Минпромторге. В министерстве отмечают сокращение импорта по ряду видов оборудования (карьерным экскаваторам, шахтным ленточным конвейерам, проходческим комбайнам, мостовым кранам), по итогам года ожидают снижения доли импорта до 40-45%. В экспорте видна тенденция к росту с 2015 года, когда его объем вырос в 1,6 раза, до 13,4 млрд руб., в 2016 году Минпромторг ожидает сохранения положительной динамики. "Все это результат в том числе реализации плана импортозамещения в тяжелом машиностроении, утвержденного в прошлом году",- говорят в министерстве.

В качестве примеров в Минпромторге приводили создание при поддержке министерства на Копейском машзаводе современного проходческо-добычного комбайна, не уступающего зарубежным, старт проектов по выпуску конкурентоспособных буровых установок наземного и шахтного типа, валков для прокатных станов. Также упоминается о тенденции роста замен аварийных лифтов в регионах (в 2016 году будет заменено на 30% лифтов больше - свыше 12,27 тыс. штук). В ОМЗ (подконтрольны Газпромбанку) в качестве примера привели изготовление и успешные испытания полуприцепа-цистерны для СПГ объемом 50 кубометров на "Криогенмаше", что "также значимо в условиях импортозамещения". "Ижорские заводы" ОМЗ в этом году выиграли международный тендер Sakhalin Energy (оператор добычного проекта "Сахалин-2"; 50% у "Газпрома") и стали первым российским поставщиком сепараторов для проекта. Впервые в истории российского машиностроения, утверждают в ОМЗ, "Уралхиммаш" изготавливает для "Таманьнефтегаза" шаровые резервуары очень большого объема - 5 тыс. кубометров.

В плане мероприятий по импортозамещению в тяжмаше было 47 позиций, позже - 60, но ни один из них не запланирован к выходу на полную мощность в 2016 году. По словам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, ввод большей части проектов тяжмаша по плану ожидается в 2018-2019 годах. Изменение показателей импорта сейчас обусловлено макроэкономическими условиями, рассуждает он: практически по всем основным видам продукции рынок сократился с 2014 года, но импорт снижался быстрее, что и уменьшило его долю. Девальвация рубля ударила по секторам с рублевой выручкой, там спрос значительно снизился, на экспортно ориентированных секторах сказывалось падение мировых цен на металлы и уголь. Эксперт отметил и спад инвестиций в связи со снижением доступности заемного капитала.

Господин Бабанский отметил, что, например, рынок экскаваторов сократился в 2014-2016 годах "почти на четверть, в то время как импорт упал на 34% и 39% соответственно". Для некоторых сегментов остаются отраслевые проблемы: так, есть критическая зависимость от импорта малых грузовых (до 500 кг) лифтов и скоростных (более 2 м/с). Эксперт замечает, что в официальной статистике не учитывают белорусский импорт (19% российского спроса на лифты). Дмитрий Бабанский говорит, что постепенно продукция тяжмаша "обрастает" эффективной господдержкой: в этом году внедрена компенсация части затрат на производство и реализацию пилотных партий (до 50% расходов на разработку).

Яна Циноева