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В Минобороны подтвердили обнаружение в Алеппо массовых захоронений мирных жителей

27.12.2016 ИТАР-ТАСС 62 0
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Источник: © EPA/SANA

Перед смертью этих людей пытали, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам и расправе со стороны боевиков, обнаружены в освобожденном Алеппо, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", - сказал он. 

"И это, по всей видимости, только начало", - добавил Конашенков.

При этом он отметил, что единственные, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, - это так называемые "волонтеры-спасатели" из "Белых касок".

Все преступления террористов документируются, подчеркнул военачальник. "Все тщательно документируется как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке", - сказал он.

По словам Конашенкова, "умеренная оппозиция" перед освобождением Восточного Алеппо расставила много мин. "Все последние дни, пока российские офицеры Центра примирения организовывали заезды в подконтрольные боевикам районы автобусов, сами "умеренные оппозиционеры" активно "готовили" территорию, минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки", - сказал он.

По его словам, гуманитарная операция российского Центра примирения в Алеппо "разрушит множество мифов, которыми в течение нескольких лет кормили мировое сообщество западные политики", а "результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой "оппозицией", способны многих шокировать".

Также, по его словам, в восточной части города обнаружены склады с боеприпасами. "Найдено семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов", - сказал он. Кроме того, по его словам, "на крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивных системы залпового огня и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем".

Противостояние в в районе города продолжалось несколько лет. Операция по освобождению восточных кварталов города, занятых вооруженными группировками, была начата в ноябре, уже в середине декабря правительственные силы установили практически полный контроль над Алеппо. 

26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
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Минoбороны РФ

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