Трамп и Путин померились ракетами



PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования с разделяющейся головной частью. PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования с разделяющейся головной частью.

Трамп считает, что в гонке вооружений США превзойдут всех

Во время ежегодной итоговой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал свою заочную полемику с Госдепартаментом США о военном могуществе Москвы и Вашингтона. Президент сказал, что Россия не собирается оспаривать могущество американской армии, но напомнил, что ядерная триада российских Вооруженных сил способна преодолеть противоракетную оборону Пентагона. Накануне о мерах по противодействию глобальным угрозам со стороны Запада президенту докладывал министр обороны Сергей Шойгу.

Больше не значит лучше

Президент России Владимир Путин не стал спорить с утверждениями о мощи армии США, но отметил превосходство российских Вооруженных сил над любым агрессором. Об этом он заявил в пятницу во время ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее в пятницу избранный президент США Дональд Трамп сказал, что "Соединенные Штаты должны значительным образом расширять и укреплять свой ядерный потенциал, пока мир не пересмотрит свое отношение к атомному оружию". Позже официальный представитель Трампа пояснил, что американский лидер имел в виду не количественное увеличение ядерного арсенала, а "модернизацию сил сдерживания".

"Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире.

Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим", - сказал Путин.

По его словам, он удивился, что соответствующие высказывания официального представителя Госдепа США были сделаны в ответ на слова самого российского президента.

"Я сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора, - объяснил Путин. - Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора".

Путин отметил, что Москва не собирается вступать в гонку вооружений и "тратить такие ресурсы, которые нам не по карману". Он обратил внимание на замену тактического ядерного оружия США в Великобритании, Турции, Нидерландах, но при этом сказал, что с точки зрения обороноспособности России руководство страны "все устраивает".

Российское ядерное оружие по-прежнему способно преодолеть ПРО США, заверил президент: "Мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО.

Эта система гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона на сегодняшний день".

Комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного потенциала США, Путин сказал, что в такой позиции "нет ничего необычного".

"Здесь нет никакой новизны. Он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, об укреплении вооруженных сил", - напомнил Путин.

Как пишет американская газета The Washington Post, высказывания Трампа могут означать, что США увеличат число ядерных зарядов, что будет нарушением российско-американских договоренностей. Согласно договору СНВ-3, подписанному между США и Россией, обе стороны к 2018 году должны иметь не больше 1550 развернутых боеголовок.

Путин в ходе пресс-конференции отметил, что Россия сохраняет приверженность договору СНВ-3, заключенному еще в 2010 году.

"Мы действуем, хочу это подчеркнуть, в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3", - сказал российский президент, отвечая на вопрос журналиста.

Развитие ПРО уже втянуло нас в гонку вооружений, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов. Он объяснил, что если Россия вводит новые системы наступательного стратегического оружия с повышенными возможностями преодоления ПРО - это уже гонка.

"Путин сказал, что мы не будем делать то, что нам не по карману, имея в виду, что мы сокращаем военный бюджет. Но новые системы будут вводиться. И это не просто соперничество наступательных вооружений со стороны России и оборонительных со стороны США. После 2020 года США приступят к своей программе обновления ядерной триады: наземных, морских ракет и стратегических бомбардировщиков. И Россия должна будет, конечно, на это и дальше отвечать.

Вот сейчас пока мы обновляли свою триаду. Не потому, что мы куда-то гнались, а потому, что в 90-е годы это у нас сильно все просело из-за недостаточного финансирования. Но уже в этом десятилетии, обновляя наши стратегические силы, мы принимали системы с повышенной возможностью преодоления американской ПРО. То есть это соревнование между нашими наступательными и их оборонительными возможностями. А в следующем десятилетии будет наоборот", - рассказал Арбатов.

Но и это еще не все. По словам академика, Россия также создает воздушно-космическую оборону.

"Пока что американцы не обращают на нее внимания и говорят, что это все неэффективная ерунда. Но если верить заявлениям наших крупных корпораций и соответствующих военных руководителей, наша система ВКС станет в скором времени эффективной. Тогда американцы на нее будут отвечать. Пойдет многоканальная гонка вооружений", - отметил Арбатов.

Будет ли это по карману Москве - зависит от того, насколько велик карман, иронизирует академик.

"А также можно чем-то другим пожертвовать. Силами общего назначения, например", - заключил Арбатов.

Впрочем, в повторение "ядерной гонки" уровня времен "холодной войны" верят не все. Речь скорее идет о нагнетании обстановки в связи с ядерным потенциалом, считает президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной угрозы Вячеслав Кантор.

"Мы убедились в том, что потеряно глубокое понимание того факта, что выигравших в ядерной войне не будет. Например, для многих политиков факт, что даже отдельное применение ядерного оружия приведет к катастрофе, не является очевидным", - сказал Кантор "Газете.Ru".

НАТО у ворот

Накануне, во время итоговой расширенной коллегии Минобороны, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту о возрастании роли военной силы в международных отношениях и готовности к этому вооруженных сил. "Вместо объединения усилий для борьбы с общим мировым злом - терроризмом НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ", - сказал Шойгу.

По его словам, под этим предлогом общий военный бюджет стран НАТО увеличился на $26 млрд и составил $918 млрд.

Министр также напомнил, что командование НАТО приняло решение в следующем году развернуть в Прибалтике и Польше четыре усиленные батальонные тактические группы, а также разместить в Восточной Европе бронетанковую бригаду американских сухопутных войск. В два раза увеличилась интенсивность военных учений Североатлантического альянса. За последние годы также возросло количество полетов разведывательной авиации западных стран у российских границ и интенсивность морской разведки вблизи территориальных вод России. Более чем в полтора раза увеличилось количество вылетов российских истребителей для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике.

"В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму Российской армии.

Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - рассказал Шойгу.

По его словам, в Европе также выведена на уровень начальной оперативной готовности система ПРО США, а ее новые элементы развертываются в Японии, а в будущем году будут установлены и в Южной Корее.

Универсальность пусковых установок Мк-41 системы ПРО позволяет после небольшой доработки скрытно разместить в них крылатые ракеты "Томагавк" дальностью действия до 2400 км. Количество таких ракет вдоль границ России может насчитывать от 150 до 300 единиц, объяснил Шойгу. Каждая из них может долететь до цели на территории России меньше чем за десять минут.

Программа модернизации ядерных авиабомб США и мест их хранения в Европе позволила американским военным обновить около двухсот боеприпасов в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции.

Заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев считает проблему переоснащения системы ПРО "надуманной": "Технически можно установить ракету типа "Томагавк", другое дело, зачем это делать с военной точки зрения", - говорит Золотарев.

Однако, продолжает он, ситуация "показывает уровень недоверия" между США и Россией в этой сфере.

По мнению Шойгу, на подобные действия невозможно не реагировать, и Россия продолжает выполнять программу перевооружения армии и флота, принятую еще в 2012 году.

"В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них более 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску", - доложил министр обороны.

С 2012 года на боевое дежурство заступили четыре ракетных полка, оснащенных современным ракетным комплексом "Ярс" стационарного и подвижного базирования. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились двумя модернизированными Ту-160 и двумя Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах". В Вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета.

По словам Шойгу, эти меры позволили поднять уровень оснащения ядерной триады современным вооружением до 60%.

Завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций "Воронеж": в Орске, Барнауле, Енисейске, а также проведена модернизация трех действующих РЛС в Барановичах, Мурманске и Печоре.

"Все это позволило впервые за историю новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет", - доложил Шойгу.

В 2017 году Минобороны будет прежде всего усиливать группировки войск на Западном, Юго-Западном и Арктическом стратегических направлениях, пообещал Шойгу.

Планируется поставить на боевое дежурство еще три полка РВСН с современными ракетными комплексами и ввести в боевой состав пять модернизированных самолетов стратегической авиации.

Кроме того, планируется запуск второго спутника Единой космической системы, созданной для обнаружения пусков ракет вероятного противника, сухопутные войска получат два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", четыре зенитных ракетных полка перевооружат на ЗРС С-400, в береговые войска поставят четыре ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". РЛС в Енисейске, Орске и Барнауле примут в эксплуатацию и поставят на боевое дежурство.

Максим Солопов, Александр Братерский