Афганистан: неоднозначная игра Москвы с талибами (Le Figaro, Франция)



Военнослужащие ВС США в Афганистане

Источник: www.defense.gov Военнослужащие ВС США в АфганистанеИсточник: www.defense.gov

На фоне угрозы расширения ДАИШ на Среднюю Азию интересы России схожи с интересами талибов.

У Замира Кабулова подходящее имя и большой послужной список. Перешедший в дипломаты бывший агент КГБ в Кабуле теперь стал спецпредставителем Владимира Путина. Он знает всех главных действующих лиц и ходит по всем лагерям. Именно он договаривался в 1995 году с талибами об освобождении российского экипажа в Кандагаре. Сегодня же он становится символом сближения Москвы и повстанцев. Потому что на фоне угрозы расширения ДАИШ (запрещена в РФ, ред.) на Среднюю Азию "интересы талибов совпадают с нашими", - заявил он в прошлом году. "Хотим мы того или нет, они представляют собой политическую силу", - повторил он 15 ноября турецкому агентству "Анадолу".

За изуродовавшими афганскую столицу защитными стенами часто звучит вопрос: как далеко зайдет российская поддержка вооруженной оппозиции? Не получается ли, что российское правительство, которое щедро передало в феврале этого года афганским властям 10 тысяч автоматов с боеприпасами, одновременно снабжает и мятежников? Многие верят в это, хотя доказательств практически нет.

"Мы знаем, что русские и иранцы помогали оружием и тактическими советами талибам, которые сражались с Исламским государством в январе 2016 года в провинции Нангархар. У некоторых были снайперские винтовки Драгунова, которые очень сложно достать", - говорит бывший член афганского Совета национальной безопасности Али Мохамед Али. Кроме того, Москву и Тегеран подозревают в переброске некоторых командиров мятежников в Кундузе во время взятия города в октябре 2015 года. "Ракеты действительно шли через Таджикистан, - продолжает консультант. - Только были ли они доставлены контрабандистами на черный рынок или поставлялись напрямую с согласия Душанбе и Москвы?"

ПЗРК

В целом, по Афганистану, так или иначе, ходит оружие любого калибра. В этой стране с дырявыми границами, где вот уже почти 40 лет идет война, оно есть у очень многих людей. У одного бывшего моджахеда из Кабула есть целый арсенал: более 60 винтовок, в том числе СВД и АК-74. Все они были отобраны у советских солдат в 1980-е годы. "Во время русской оккупации поставки ракет Stinger моджахедам от ЦРУ позволили переломить ход войны, - рассказывает он. - Если русские теперь дадут ПЗРК талибам, все изменится. По моим сведениям, было передано четыре комплекса, а из двух уже стреляли".

К таким заявлениям следует подходить с осторожностью. Другой близкий к мятежникам источник тоже говорит об "испытаниях" противовоздушных ракет в Пактии и Кандагаре. Однако талибам свойственно распространять ложные сведения. И хотя они очевидно активно пытаются заполучить ПЗРК и явно просили об этом Москву, маловероятно, что такое оружие у них уже есть. "В стране больше не взлетит ни один рейс из Эмиратов или Турции, ни один вертолет, это красная линия", - иронизирует работающий в Кабуле представитель Европы. "Русские ведут двойную игру, но на такой риск не пойдут", - добавляет высокопоставленный представитель афганской разведки.

Новая ось

Россия стремится упрочить свое положение на рынках Средней Азии, критикует (и правда весьма посредственные) результаты деятельности НАТО в Афганистане и убеждена, что ДАИШ - призванное дестабилизировать ее творение США. Поэтому Москва активно маневрирует. Российские власти обмениваются информацией с талибами, которые сражаются против Исламского государства (запрещено в РФ, ред.), но "наши контакты нацелены на обеспечение безопасности российских миссий и граждан, - уверяет Замир Кабулов. - Кроме того, мы призываем талибов покончить с войной".

В декабре в Москве должна состояться трехсторонняя встреча по Афганистану с участием представителей России, Пакистана и Китая. Все это питает рассуждения о формировании новой оси в ожидании вступления в должность нового президента США.

"Эмират", как окрестили себя талибы, может только выиграть от участия региональных игроков в конфликте. Он уже открыл неофициальные представительства в ряде среднеазиатских стран, в том числе в Таджикистане. В июле его представители побывали в Китае. Перед его руководством стоит тройная задача: дистанцироваться от пакистанских покровителей, упрочить политическую легитимность и найти новые источники финансирования. Такую широкую дипломатию начал в свое время преемник муллы Омара мулла Мансур. "Это сыграло свою роль в его устранении американцами в июле, - отмечает европейский дипломатический источник. - Просто талибы - это одно, а талибы со связями с иранцами и русскими - уже совершенно другое". В любом случае, прекращать начатое Замир Кабулов пока не собирается.

Эстер Жан (Esther Jean)