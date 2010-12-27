В войсковой ПВО сформировали три новые зенитно-ракетные бригады
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Три новые зенитно-ракетные бригады сформированы в двух военных округах, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Александр Леонов.
"Продолжается формирование наших новых соединений. На сегодняшний день сформированы три зенитно-ракетные бригады (ЗРБ): одна ЗРБ дальнего действия в Южном (военном) округе и две ЗРБ средней дальности в Южном и Восточном военных округах", - сказал Леонов.
Он отметил, что, помимо этого, части и соединения войсковой ПВО переоснащаются новой техникой.
"Идет перевооружение уже имеющихся одной ЗРБ, полка. Семь зенитных ракетных дивизионов перевооружены на новый комплекс малой дальности "Тор-М2", идет плановое переоснащение системы ближнего действия - зенитно-ракетной системы "Стрела-10МН", ПЗРК "Верба", - рассказал Леонов.
26 декабря войска ПВО Сухопутных войск (СВ) ВС России отмечают годовщину со дня образования. Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба верховного главнокомандующего Русской армией от 13 (26) декабря 1915 года о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту. Согласно приказу министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.
Формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, а также важных объектов инфраструктуры государства, находящихся в полосе их ответственности.
Основу системы вооружения войсковой ПВО составляют зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС и ЗРК) С-300В3, "Бук-М2", "Тор-М1", "Тор-М2У", "Оса-АКМ", "Тунгуска-М1", ПЗРК "Игла", "Верба". Основными средствами автоматизированного управления являются комплекс средств автоматизации (КСА) "Поляна-Д4М1", предназначенный для оснащения командных пунктов военных округов, армий, зенитных ракетных бригад в мобильном и стационарном вариантах исполнения, а также единый КСА "Барнаул-Т" - для оснащения подразделений ПВО мотострелковых (танковых) дивизий (бригад).
К средствам разведки относятся мобильные радиолокационные станции (РЛС) дежурного режима "Небо-СВ", "Небо-СВУ" и боевого режима "Имбирь", "Обзор", "Купол", а также переносные РЛС "Гармонь". В настоящее время проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию вооружения ПВО нового поколения. Их базовыми направлениями являются микроэлектроника, информатика и робототехника.
26.12.2016
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