Обама одобрил выделение средств для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ
|
|
Барак Обама
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
Размер бюджета Пентагона составит около $619 млрд
ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама подписал в пятницу законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, одобрив тем самым запрет на сотрудничество с Россией в оборонной сфере и выделение средств на усиление союзников в Европе. Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.
Данный документ был ранее принят Конгрессом США при поддержке обеих партий. Как отметили ранее представители профильных комитетов по делам вооруженных сил, законодатели учли запрос администрации, который заключался в выделении $3,4 млрд на укрепление безопасности своих союзников в Европе из числа стран НАТО. Министр обороны Эштон Картер связал это с "агрессивными действиями в России". Разработчики закона в пояснительных материалах также указывают на угрозу со стороны террористов и приток беженцев с Ближнего Востока.
Согласно тексту, любое взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере будет ограничено до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не заверят Конгресс в том, что Россия перестала предпринимать действия, которые якобы "угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО". Кроме того, американские законодатели настаивают на полной имплементации минских договоренностей и соблюдении режима прекращения огня на юго-востоке Украины.
Авторы документа также запретили расходовать средства на проведение российскими самолетами наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу до тех пор, пока Госдепартамент и Пентагон не убедят законодателей в том, что Москва выполняет все положения данного документа.
Кроме того, подписав закон, Обама поддержал отказ выделить $10 млн, предназначенных для исполнительного офиса президента США, до тех пор, пока министр обороны не представит Конгрессу доклад о контрмерах, принимаемых США в ответ на, как утверждают в Вашингтоне, нарушения со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вместе с этим вводится прямой запрет на финансирование продления выполнения договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ) до тех пор, пока администрация также не представит Конгрессу ряд докладов.
24.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Путин приказал: "Не расслабляться!"
26.12.2016 Янис Адамсонс: военный конфликт в Латвии может вызвать инсценированная провокация
12.12.2016 Москва напомнила Западу об обещании не расширять НАТО на восток
01.12.2016 Будущее российско-американских отношений - взгляд из Франции
28.11.2016 Трамп не изоляционист - Бжезинский
23.11.2016 Трамп натравит на Россию "Бешеного пса"
21.11.2016 Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
11.11.2016 "Миротворец" Трамп даст новую работу американскому ВПК