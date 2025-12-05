Обама одобрил выделение средств для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ



Барак Обама

Источник: © AP Photo/Andrew Harnik Барак ОбамаИсточник: © AP Photo/Andrew Harnik

Размер бюджета Пентагона составит около $619 млрд

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама подписал в пятницу законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, одобрив тем самым запрет на сотрудничество с Россией в оборонной сфере и выделение средств на усиление союзников в Европе. Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.

Данный документ был ранее принят Конгрессом США при поддержке обеих партий. Как отметили ранее представители профильных комитетов по делам вооруженных сил, законодатели учли запрос администрации, который заключался в выделении $3,4 млрд на укрепление безопасности своих союзников в Европе из числа стран НАТО. Министр обороны Эштон Картер связал это с "агрессивными действиями в России". Разработчики закона в пояснительных материалах также указывают на угрозу со стороны террористов и приток беженцев с Ближнего Востока.

Согласно тексту, любое взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере будет ограничено до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не заверят Конгресс в том, что Россия перестала предпринимать действия, которые якобы "угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО". Кроме того, американские законодатели настаивают на полной имплементации минских договоренностей и соблюдении режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Авторы документа также запретили расходовать средства на проведение российскими самолетами наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу до тех пор, пока Госдепартамент и Пентагон не убедят законодателей в том, что Москва выполняет все положения данного документа.

Кроме того, подписав закон, Обама поддержал отказ выделить $10 млн, предназначенных для исполнительного офиса президента США, до тех пор, пока министр обороны не представит Конгрессу доклад о контрмерах, принимаемых США в ответ на, как утверждают в Вашингтоне, нарушения со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вместе с этим вводится прямой запрет на финансирование продления выполнения договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ) до тех пор, пока администрация также не представит Конгрессу ряд докладов.