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В море вышел корабль снабжения Тип 901

26.12.2016 Военный паритет 99 0
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Тип 901
Большой корабль снабжения Тип 901 ВМС НОАК
Источник: militaryparitet.com

18 декабря появилось фото морских испытаний большого корабля снабжения Тип 901 ВМС НОА Китая. Корабль имеет длину 240 м и водоизмещение 48 тыс т.

Тип 901 оснащен пятью станциями передачи мокрых грузов и двух - сухих грузов, по своему водоизмещению практически равен американскому Т-АО (Х) - 50 тыс т.

По предварительным планам корабль должен был быть оснащен оружием самообороны как 11-ствольный МЗАК H/PJ-11 со скорострельностью 10 000 выстр/мин, ЗРК HQ-10 и полным набором средств РЭБ, однако в окончательной конфигурации ЗРК нет. Вероятно, бюджета ВМС оказалось недостаточно для интеграции полного набора вооружения.

В настоящее время ВМС НОАК имеют довольно большой флот танкеров - один Тип 908 (37 тыс т), два Тип 905 (22 тыс т) и восемь Тип 903/Тип 903А (23 тыс т). Например, ВМС США обычно используют в море пять танкеров (5 first-line ships).

24.12.2016
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Страны
Китай
США

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