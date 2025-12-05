В море вышел корабль снабжения Тип 901



Большой корабль снабжения Тип 901 ВМС НОАК

Источник: militaryparitet.com Большой корабль снабжения Тип 901 ВМС НОАКИсточник: militaryparitet.com

18 декабря появилось фото морских испытаний большого корабля снабжения Тип 901 ВМС НОА Китая. Корабль имеет длину 240 м и водоизмещение 48 тыс т.

Тип 901 оснащен пятью станциями передачи мокрых грузов и двух - сухих грузов, по своему водоизмещению практически равен американскому Т-АО (Х) - 50 тыс т.

По предварительным планам корабль должен был быть оснащен оружием самообороны как 11-ствольный МЗАК H/PJ-11 со скорострельностью 10 000 выстр/мин, ЗРК HQ-10 и полным набором средств РЭБ, однако в окончательной конфигурации ЗРК нет. Вероятно, бюджета ВМС оказалось недостаточно для интеграции полного набора вооружения.

В настоящее время ВМС НОАК имеют довольно большой флот танкеров - один Тип 908 (37 тыс т), два Тип 905 (22 тыс т) и восемь Тип 903/Тип 903А (23 тыс т). Например, ВМС США обычно используют в море пять танкеров (5 first-line ships).