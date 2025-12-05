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Япония желает продать радары

26.12.2016 Военный паритет 88 0
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Эмблема компании Mitsubishi Electric

Япония стремится выиграть контракт на поставку Таиланду стационарных РЛС FSP-3 системы ПВО производства компании Mitsubishi Electric Corp.

Токио надеется, что Бангкок добавит японские радары к существующим РЛС американского и европейского производства в рамках противостояния китайской угрозе. В прошлом месяце в Таиланде с визитом побывал начальник штаба ВВС Японии Ёсиюки Сугияма (Yoshiyuki Sugiyama).

Требования к тендеру еще не выработаны, н Япония уже стремится поставить радары на сумму несколько сотен миллионов долларов. Ранее Япония никогда не продавала военную технику Таиланду, однако в 2014 году был снят запрет на экспорт военной техники. Однако и Таиланд делает сюрпризы, например, недавно неожиданно купил три китайских подводных лодки на сумму около 1 млрд долл США.

23.12.2016
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Таиланд
Япония

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