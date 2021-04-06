Япония продвигает проект продажи боевых кораблей в Индонезию

ЦАМТО, 5 апреля. Япония и Индонезия заключили соглашение о передаче оборонных технологий и активизации сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Соглашение было подписано в Токио 30 марта министрами иностранных дел и обороны двух стран.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, соглашение направлено на поддержку японского оборонного экспорта в Индонезию и укрепление региональной безопасности на фоне растущей обеспокоенности по поводу "напористости" Китая.

Подробности о предлагаемых для продажи платформ не разглашаются, однако министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что конкретные переговоры по данной теме скоро начнутся. Из официальных заявлений можно сделать вывод, что передача военной техники и технологий касается, прежде всего, обеспечения безопасности на море.

Япония и Индонезия обсуждали соглашение о передаче военных технологий и оборудования в течение нескольких лет. В конце 2020 года соглашение было в принципе согласовано обеими сторонами и предусматривало упрощение сотрудничества в области средств обеспечения безопасности на море, включая фрегаты и другие надводные боевые корабли.

В конце 2020 года представители японских судостроительных компаний, в том числе Mitsubishi Heavy Industries (MHI), провели переговоры с коллегами из Индонезии с целью реализации совместных проектов для индонезийских ВМС. Известно, что платформа, которая обсуждалась как потенциальный совместный проект, – это японский фрегат класса 30FFM "Могами" (Mogami), который строится для Морских сил самообороны Японии компаниями Mitsubishi Heavy Industries и Mitsui (в отдельном соглашении, объявленном 29 марта 2021 года, MHI согласилась приобрести Mitsui. Приобретение будет завершено позднее в этом году).

Как сообщает Asia Times, министр обороны Индонезии Прабово Субианто в своем заявлении от 1 апреля 2021 года подтвердил намерение приобрести именно фрегаты класса "Могами" в количестве до 8 ед. Японией было предложено поставить в готовом виде четыре 3900-тонных фрегата, начиная с декабря 2023 года, а оставшиеся четыре фрегата построить на государственной судоверфи PT PAL в Сурабае.

Для справки: Индонезия ранее рассматривала возможность заказа шести датских фрегатов класса Iver Huitfeldt в рамках соглашения о передаче технологий, первоначально оцененного в 720 млн. долл., однако в итоге выбор был сделан в пользу японского предложения. Стоимость головного фрегата 30FFM для ВМС самообороны Японии оценивается в 450 млн. долл.

Япония и Индонезия и ранее стремились сотрудничать по оборонным программам, включая военное кораблестроение, в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2015 году. Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в области "военного оборудования и технологий, включая сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран". Основное внимание в соглашении также уделялось поддержке региональной морской безопасности.

Япония уже предлагала для продажи Индонезии различную продукцию оборонного назначения, в том числе поисково-спасательный самолет-амфибию US-2i компании ShinMaywa Industries, а также морской патрульный самолет P-1 и транспортный самолет C-2 компании Kawasaki Heavy Industries.

Комментарий Jane's:

Японское законодательство требует, чтобы правительство подписало с потенциальными партнерами соглашение о передаче технологий в сфере оборонной промышленности, прежде чем можно будет конкретно приступать к продаже военной техники и проектам по сотрудничеству по оборонной тематике.

Индонезия стала 11-й страной, подписавшей такое соглашение с Японией с тех пор, как Токио снял добровольный запрет на военный экспорт в 2014 году. Среди других партнеров: Австралия, Франция, Германия, Индия, Италия, Малайзия, Филиппины, Великобритания, США и Вьетнам. Предполагается, что Токио также обсуждает аналогичное соглашение с Таиландом.

Акцент Японии на заключении соглашений со странами Юго-Восточной Азии отражает намерение Токио обеспечить более тесные партнерские отношения в области обороны и безопасности со странами этого региона. Стратегия направлена на укрепление региональной безопасности и противодействие растущему влиянию Китая.

В августе 2020 года Япония заключила первый крупный контракт, предусматривающий экспорт оборонной продукции, заключив договор на поставку ВВС Филиппин радиолокационных станций J/FPS-3 производства Mitsubishi Electric Corporation (MELCO). Контракт оценивается в 103,5 млн. долл. и является самой крупной экспортной военной сделкой Японии с 2014 года.