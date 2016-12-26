Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)



Ракетный комплекс "Искандер-М"

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Ракетный комплекс "Искандер-М"Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Визит президента Ирана в Армению Хасана Роухани вызвал интерес и в то же время беспокойство в других столицах региона. Азербайджан больше не скрывает свое недовольство, угрожая еще больше углубить стратегическое сотрудничество с заявленным врагом Ирана - Израилем. Тем временем, состоявшийся 13 декабря визит премьер-министра Израиля Биньяминa Нетаньяху в Баку сам по себе был углублением отношений, и сделавшие из этого свои выводы иранцы дадут соразмерный ответ из Еревана.

Это о борьбе позиций наших соседей. Что касается стратегических и политических интересов армянской стороны, то кроме продвижения интересов супердержав Ереван пока не делал значительных шагов для продвижения своих национальных интересов. В этом контексте следует рассматривать также демонстрацию "Искандеров", зенитно-ракетных систем "Смерч", современных средств радиоэлектронного противодействия "Инфауна" на параде Независимости в сентябре 2016г.

Это вызвало панику в Азербайджане и Турции, но спустя некоторое время российская сторона поспешила успокоить их с помощью своих политических и публичных рупоров. Сначала известный российский политический аналитик Вадим Дубнов заявил, что "Армения не нажмет на кнопку "Искандеров без согласия Москвы", а Москва не позволит стрелять по Баку и Анкаре. С другой стороны, периодически командируемый из России в Баку заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин 15-ого декабря, находясь в Баку, не скрыл, что одна из целей его поездки дать объяснения в связи с решением России поставлять Армении системы "Искандер". Хотя текст его объяснений неизвестен, после встречи с Рогозиным азербайджанская сторона больше не говорит об опасности "Искандеров".

Что собой представляет "Искандер", которого так боятся восточные и западные соседи Армении? Это системы суперточных баллистических ракет 280-500-километровой дальности. Она предусмотрена для уничтожения живой силы, инфраструктур, движущихся целей противника. По другим расчетам: расстояние от границ Армении до Баку составляет приблизительно 351 километр, а от соответствующих мест Нагорно-Карабахской республики до Баку - всего 271 километр, а до важных военных объектов Азербайджана даже меньше 100 километров.

Дальность поражения поставленных Армении систем "Искандер" составляет 300 километров, более того, система практически непробиваема, преодолевает системы воздушной обороны противника, естественно, кроме некоторых систем ПВО российского производства.

Именно эти данные вызывают беспокойство и панику на азербайджанско-турецком направлении, но спустя краткое время после этого между Анкарой и Москвой начались секретные переговоры, которые в ноябре 2016 года дали ответы на некоторые вопросы.

Во-первых, Турция еще с 2009 года имела желание приобрести новейшие системы ПВО С-400, которые считаются одними из лучших в мире в этой сфере. Та цена, которую требует российская сторона, не была выгодна Турции, а появление "Искандеров" в Ереване заставило турецкую сторону отказаться от попыток снизить цену и согласиться на российский вариант. Другими словами, русские использовали парад в Ереване и продемонстрированные "Искандеры", чтобы продать С-400 Турции по нужной цене. Руководитель Федерального агентства по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин 21-ого ноября 2016 года официально заявил, что переговоры с турецкой стороной перешли на финальный этап, и скоро осуществится поставка систем С-400 "Триумф".

Система противовоздушной обороны С-400 может поражать в том числе и баллистические ракеты. Она замечает цели на расстоянии до 600 километров, а сбивает баллистические ракеты с расстояния 60 километров.

Получается, что Армения без разрешения Москвы не сможет использовать "Искандеры", а благодаря продаже этого вооружения Москва смогла продать Анкаре С-400, использование которой не будет зависеть от желания Москвы. С другой стороны, премьер-министр Израиля Нетаньяху в Баку подтвердил, что существует межгосударственная договоренность поставлять Азербайджану системы ПВО "Железный купол". Министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов не скрыл, что израильская система вряд ли сможет противостоять российским "Искандерам", но пока действует обещание заместителя премьер-министра РФ, они могут быть спокойны.

В контексте всего этого запутанного регионального расклада визит президента Ирана Хасана Роухани в Армению официально представляется как шаг экономического сотрудничества, но может стать ответом Ирана и Армении на действия Азербайджана и Израиля (хотя, для армянской стороны будет более выгодно, вместо баррикадирования в отношениях с Израилем, сформировать новое качество отношений, даже стать посредником между Ираном и Израилем).

По убеждению ираниста Вардана Восканяна, "с точки зрения еще большего углубления отношений, сложно было представить более удобного момента, чем сейчас, когда два наших соперника в некоторых региональных проектах, связанных с Ираном, успели сделать несколько опрометчивых шагов, которые значительно испортили их отношения с Тегераном".

В то же время, Армения должна задать несколько вопросов России: зачем нужно давать какие-то объяснения Азербайджану в связи с поставкой нам "Искандеров", а когда Азербайджан убивает армянских солдат российским оружием, это объясняется простой логикой бизнеса.

Наири Гохикян