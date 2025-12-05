Путин потребовал модернизировать ядерную триаду России, чтобы преодолеть ПРО (El Pais, Испания)



Владимир Путин

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир ПутинИсточник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российский президент принял участие в расширенной коллегии Министерства обороны после краткого посещения гражданской панихиды по убитому в Турции российскому послу

Президент РФ Владимир Путин вчера высоко оценил военную мощь своей страны и подчеркнул, что Россия "сильнее любого потенциального агрессора". Глава государства сделал это заявление на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Главнокомандующий прибыл на коллегию из Министерства иностранных дел, где присутствовал на церемонии прощания с российским послом Андреем Карловым, убитым в Анкаре в понедельник.

Отпевание российского дипломата, которому посмертно было присвоено звание Героя России, совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В то время как в Храме Христа Спасителя шло отпевание, в Министерстве обороны заседала расширенная коллегия, на которой выступили Путин и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

"Нам еще предстоит сделать многое. Вместе с тем, уже сегодня, с учётом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого".

Но Путин требует еще большего. "Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться, с учётом скорости происходящих в мире событий", подчеркнул он.

По словам российского лидера, "на должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета с США. Путин потребовал также "укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

Путин призвал "чётко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране".

Российский лидер призвал военных "воспользоваться по максимуму новыми возможностями, возникшими в связи с эффективностью применения российского оружия в Сирии". В ходе сирийской кампании Россия опробовала 162 образца современного и модернизированного вооружения, в том числе новейшие самолеты Су-30СМ и Су-34, вертолёты Ми-28Н и Ка-52, уточнил министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, приостановлена закупка (по всей видимости, его министерством) 10 образцов вооружения до устранения недостатков, выявленных в ходе их применения в Сирии.

В своей речи министр не упомянул о двух самолетах, потерпевших крушение у берегов Сирии: МиГ-29 (13 ноября) и Су-33 (3 декабря) при посадке на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов", единственного корабля подобного класса, имеющегося в распоряжении России. Этот крейсер был спущен на воду в 1985 году с целью охраны советских ядерных подводных лодок.

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