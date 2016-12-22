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США поставят ВВС Польши управляемые ракеты различных типов для истребителей F-16

23.12.2016 ЦАМТО 81 0
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AGM-158А
Авиационная крылатая ракета Lockheed Martin AGM-158А JASSM
Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 22 декабря. По информации Министерства национальной обороны Польши, 20 декабря замминистра обороны Бартош Ковнацкий (Bartosz Kownacki) принял участие в подписании пакета контрактов на поставку ракетного вооружения для оснащения истребителей F-16 ВВС Польши.

Соглашения будут реализованы в рамках программы «Иностранные военные продажи».


Контракты предусматривают поставку ВВС Польши управляемых ракет AIM-9X «Сайдуиндер» класса «воздух-воздух», усовершенствованных управляемых ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», управляемых ракет увеличенной дальности AGM-158B (JASSM ER) класса «воздух-земля».


Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи» 70 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range), а также связанных с контрактом услуг и оборудования общей стоимостью до 200 млн. долл. в ноябре 2016 года. Конгресс США одобрил продажу 16 декабря.


На текущий момент Польша является единственным зарубежным государством, которое получило разрешение на закупку JASSM-ER. Ранее для ВВС РП были приобретены 40 управляемых ракет AGM-158A JASSM.


AGM-158A JASSM – это автономная управляемая высокоточная ракета класса «воздух-земля» массой 910 кг, оснащенная боевой частью массой 450 кг и предназначенная для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокозащищенных целей, расположенных в глубине территории противника на удалении до 370 км (200 морских миль).


AGM-158B JASSM-ER обладает высокой унификацией с базовой версией (70% аппаратных средств и 90% программного обеспечения) и отличается турбовентиляторным двигателем F107-WR-105 «Уильямс интернэшнл» (Williams International), обеспечивающим увеличение дальности полета в 2,5 раза – до 925 км. Таким образом, запущенная у границы Польши ракета JASSM-ER теоретически способна поразить наземные цели в ближнем Подмосковье.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Польша
США
Продукция
AMRAAM
F-16
JASSM

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