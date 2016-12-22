Путин в Минобороны осмотрел выставку передовых разработок военной техники
|
|
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с передовыми разработками военной техники во время осмотра выставки в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Глава государства прошел по экспозиции по завершении расширенного заседания коллегии Минобороны.
Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом. Как рассказали президенту, такая техника предназначена для обеспечения ведения боевых действий десантно-штурмовыми подразделениями во всех условиях их боевого применения.
Кроме того, Путину представили многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который применялся в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов на территории Чечни, Ингушетии и Сирии, а также самоходное артиллерийское орудие на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости.
Также на выставке были продемонстрированы различные виды стрелкового оружия для подразделений специального назначения.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.11.2016 Ядерные ракеты защитит "робот-часовой"
05.08.2016 Боевые роботы защитят Россию
25.04.2016 Владимир Путин и Сергей Шойгу провели видеомост с Пальмирой по вопросам разминирования города
29.03.2016 Какие российские военные комплексы могут разминировать сирийскую Пальмиру
22.09.2015 Россия показала «Центр» силы
12.10.2014 "Минный лабиринт" спустя 20 лет
27.02.2008 В УМПО будут серийно выпускать двигатели для нового истребителя Су-35
23.12.2016 Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора