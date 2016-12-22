Путин в Минобороны осмотрел выставку передовых разработок военной техники



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с передовыми разработками военной техники во время осмотра выставки в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Глава государства прошел по экспозиции по завершении расширенного заседания коллегии Минобороны.

Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом. Как рассказали президенту, такая техника предназначена для обеспечения ведения боевых действий десантно-штурмовыми подразделениями во всех условиях их боевого применения.

Кроме того, Путину представили многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который применялся в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов на территории Чечни, Ингушетии и Сирии, а также самоходное артиллерийское орудие на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости.

Также на выставке были продемонстрированы различные виды стрелкового оружия для подразделений специального назначения.