Шойгу рассказал о реакции на усиление позиций НАТО у границ России
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Сергей Шойгу
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия была вынуждена увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений своего воздушного пространства самолетами НАТО, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО у границ России. За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в 8 раз… Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушения российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике", - сказал Шойгу на итоговой коллегии Минобороны.
22.12.2016
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