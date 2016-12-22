В 2016 году на боевое дежурство заступили сразу четыре новых полка РВСН



Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

Источник: МО РФ Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)Источник: МО РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четыре новых полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооруженные подвижными комплексами "Ярс", заступили на боевое дежурство в этом году, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"Заступили на боевое дежурство четыре полка, вооруженные подвижными ракетными комплексами "Ярс", - сказал Шойгу, подводя итоги 2016 года.