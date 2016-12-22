В 2016 году на боевое дежурство заступили сразу четыре новых полка РВСН
|
Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
|
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четыре новых полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооруженные подвижными комплексами "Ярс", заступили на боевое дежурство в этом году, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
"Заступили на боевое дежурство четыре полка, вооруженные подвижными ракетными комплексами "Ярс", - сказал Шойгу, подводя итоги 2016 года.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
31.10.2016 "Полагаю, Когогин будет просить аудиенции Путина": кто ответит за "ядерную" сороконожку?
24.10.2016 Единый день приемки военной продукции 21 октября
19.09.2016 Если не сход, то развал
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
19.07.2016 Российское оружие обеспечило успех сирийским войскам