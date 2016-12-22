ФГУПы закатывают обратно



Игорь Шувалов Игорь Шувалов

Принуждение их к акционированию и контролируемым закупкам провалилось в Госдуме

Идущая уже три года реформа по переводу госзаказа и закупок госкомпаний на электронные торги опять затягивается. Многократно анонсированные правительством законопроекты в Госдуму не поступили. Попытки Минэкономики принудить ФГУПы к запланированному до 2018 года акционированию Госдума вчера фактически заблокировала. Мотивом для превращения в АО должно было стать общее ужесточение для унитарных предприятий правил госзакупок, но вчера парламент освободил неопределенное число унитарных предприятий от вступающих для них в силу с 1 января 2017 года новых правил заключения госконтрактов. Список привилегированных ФГУПов правительство готовит для согласования с администрацией президента уже на завтра. В Госдуму уже сейчас вносятся проекты, требующие таких же исключений для аптечных и охранных ФГУПов.

Вчера совет Госдумы перенес на следующий год второе чтение проекта поправок к закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 44-ФЗ. Этот поэтапно вступавший в действие с 1 января 2014 года закон предусматривал его доработку к 2017 году для перевода всех видов госзакупок в электронную форму. Но анонсированное не раз Белым домом принятие пакета поправок вновь откладывается.

Напомним, формально против перевода госзакупок в электронную форму, как и против быстрого акционирования ФГУПов, и против ужесточения порядка закупок компаниями под госконтролем в режиме закона 223-ФЗ, никто в Белом доме не возражает. Однако, например, проект поправок к 44-ФЗ внесен в Госдуму в октябре 2014 года и одобрен в первом чтении в феврале 2015 года, но до сих пор законом не стал. Характер разногласий во всех проектах различен и не связан друг с другом, но в целом реформа госзакупок в этой части эффективно тормозится много месяцев.

По данным "Ъ", разногласия между Минэкономики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по проекту правки 44-ФЗ были урегулированы лишь 12 декабря на повторном совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова с участием представителей обоих ведомств и администрации президента. Его пришлось провести после того, как ФАС заявила об отказе согласовать итоговую версию законопроекта, обвинив Минэкономики в нарушении договоренностей о доработке проекта, зафиксированных поручением господина Шувалова от 29 ноября (копии документов есть у "Ъ"). ФАС, по данным "Ъ", напомнила, что была согласна лишь с апрельской версией неоднократно менявшихся после этого поправок.

В свою очередь, у проекта есть и прямые оппоненты за пределами Белого дома. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме руководителю главного правового управления президента Ларисе Брычевой также заявил, что плод двухлетнего нормотворчества Белого дома требует доработки. Он, по его мнению, может негативно сказаться на уровне поддержки предпринимателей, привести к росту злоупотреблений недобросовестных участников и неработоспособности Единой информационной системы закупок.

Согласно протоколу последнего согласительного совещания, окончательную доработку проекта господин Шувалов поручил своему аппарату. При этом большинство предложений Минэкономики, против которых протестовала ФАС (перевод обеспечения заявок участников на специальные счета и возможность отмены таких обеспечений при закупках до 5 млн руб.) было поддержано. Но намеченное на совещании рассмотрение проекта комиссией по законопроектной деятельности правительства (что позволило бы принять их до конца сессии Госдумы) было отложено. Как сообщили "Ъ" в секретариате первого вице-премьера, это произошло из-за того, что повестка комиссии была переполнена - в аппарате чиновника рассчитывают, что проект все же будет рассмотрен на ее заседании во вторник, 26 декабря, и после этого будет принят Госдумой в начале 2017 года.

Более проблематична перспектива поправок к закону о закупках госкомпаний 223-ФЗ, где антимонопольное ведомство в ряде позиций одержало верх над Минэкономики. Так, вопреки поддержке последним предложений "Газпрома" и "Роснефти" по исключению из-под действия 223-ФЗ закупок в сфере финансовых услуг и недвижимости они отклонены. Эти закупки останутся в режиме 223-ФЗ, лишь сведения о таких сделках госкомпании смогут не публиковать. Совершать закупки у "дочек", а также отказываться от заключения договоров или их исполнения госкомпаниям разрешат в рамках Гражданского кодекса, а не более жестких поправок к 223-ФЗ.

Но закупки у малого бизнеса им все же придется перенести на электронные площадки организаторов торгов по 44-ФЗ. При этом полномочия ФАС по рассмотрению жалоб на закупки госкомпаний будут расширены. Доработка проекта, который господин Шувалов поручил Минэкономики совместно с ФАС представить в правительство к 19 декабря, по данным "Ъ", еще не завершена.

Наконец, вчера Госдума в третьем чтении приняла пакет поправок к 44-ФЗ и 223-ФЗ, прямо касающихся еще одного субъекта госзакупок - ФГУПов. Напомним, в июле Госдумой принят закон, согласно которому с 1 января 2017 года все унитарные предприятия - федеральные, государственные и муниципальные - должны перейти из комфортного режима закупок госкомпаний (по 223-ФЗ) на более жесткие правила госзакупок (по 44-ФЗ). Минэкономики в ходе такой реформы рассчитывало не только добиться экономии федерального бюджета, но и стимулировать менеджмент ФГУПов и отраслевые ведомства к акционированию унитарных предприятий - превращение в АО позволило бы им сохранить комфортный режим закупок, а Белый дом получил бы возможность контроля над ними через акционерные механизмы. Акционирование ФГУПов предусмотрено госпрограммой "Управление федеральным имуществом", по которой к 2018 году ФГУПы должны быть упразднены (акционированы, ликвидированы или переведены в статус учреждений). Против этой реформы выступали, в частности, правительство Москвы и "Росатом", но она не отменена.

Принятые вчера в Госдуме новые поправки лишили ФГУПы большей части стимулов акционироваться. В финальной версии документа правительство по согласованию с администрацией президента (инициировавшей поправки) может сделать исключение и не переводить в режим закона 44-ФЗ закупки неограниченного числа ФГУПов (всего их более тысячи). Критериев включения в список исключений нет: туда могут попадать предприятия, "имеющие существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан, обороноспособности и безопасности". Формулировка почти дословно повторяет определение "стратегических предприятий", список которых утвержден президентом, в нем сейчас около 80 ФГУПов, которые не подлежат акционированию.

По данным "Ъ", список привилегированных ФГУПов правительство обсудит на совещании уже завтра, в пятницу, после чего Минэкономики его сформирует окончательно для согласования с администрацией президента. Уже известно, что речь идет об имеющих статус стратегических предприятий крупнейших государственных СМИ, операторе телерадиоэфира РТРС, ряде ФГУПов "Росатома". В Госдуме и правительстве, впрочем, утверждают, что списки стратегических и не подлежащих ужесточению закупочных процедур ФГУПов не связаны и в итоге совпадать не будут. Финальный список ФГУПов, лишенных мотивации к акционированию, в итоге может быть еще шире, чем представляется сейчас. Так, в Госдуму уже внесен проект, добавляющий в список исключений аптечные ФГУПы, а также унитарные предприятия госохраны. Реакция Белого дома на эти инициативы пока неизвестна.

Анна Пушкарская; Софья Окунь