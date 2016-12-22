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ВВС Индии планируют приобрести дополнительный самолет ВТА C-17A «Глоубмастер-3»

23.12.2016 ЦАМТО 90 0
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C-17A_CB-8001
Первый построенный для ВВС Индии военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III (серийный номер F-253/IAF-1, индийский бортовой номер СВ-8001) совершает посадку по завершении первого испытательного полета. Лонг-Бич, 11.01.2013 (с) Kevin Joyce

ЦАМТО, 22 декабря. Министерство обороны Индии на заседании Совета по оборонным закупкам (Defense Acquisition Council – DAC) в текущем месяце планирует обсудить вопрос о приобретении дополнительного стратегического самолета военно-транспортной авиации C-17A «Глоубмастер-3» компании «Боинг».

По информации «Индия тудэй», Индия затянула вопрос с приобретением последних трех выпущенных не под конкретный заказ и выставленных на продажу самолетов ВТА C-17A (т.н. «белых хвостов») и теперь есть возможность приобрести только последний из них. Стоимость американского предложения за последний самолет превышает 25 млрд. рупий (368 млн. долл.).


В соответствии с контрактом от 2011 года стоимостью 4,116 млрд. долл. ВВС Индии приобрели 10 ВТС C-17A «Глоубмастер-3», которые начали поступать на вооружение в 2013 году. Опцион к контракту предусматривал закупку дополнительно шести машин, однако нехватка средств в течение последних двух лет заставила отказаться от данных планов и пойти на сокращение оперативных требований к воздушному флоту.


После положительных результатов использования стратегических военно-транспортных самолетов C-17A «Глоубмастер-3» в операции по ликвидации последствий землетрясения в Непале ВВС Индии инициировали предложение о покупке дополнительно трех американских самолетов. ВВС предложили выкупить три самолета из пяти «белых хвостов», которые остались у «Боинга» для реализации на внешних рынках.


Предложение на сумму 87 млрд. рупий (1,378 млрд. долл.) было внесено на утверждение DAC в апреле 2015 года. Однако по различным причинам решение не принималось и переносилось на следующие заседания. В итоге Катар выразил желание приобрести четыре дополнительных самолета C-17A, в том числе и два теоретически предназначавшихся для Индии. Контракт с Катаром был подписан в июне 2015 года.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Катар
Непал
США
Компании
Boeing

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