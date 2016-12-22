Шойгу отметил оперативность принятия решений в Вооруженных силах России



Сергей Шойгу

Источник: МО РФ Сергей ШойгуИсточник: МО РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оперативность принятия решений в Вооруженных силах РФ по критически важным вопросам увеличилась за последнее время в три раза, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Работа национального центра управления обороны выведена на новый качественный уровень. Круглосуточно осуществляется мониторинг и координация шести с половиной тысяч мероприятий плана деятельности Вооруженных сил. В три раза повышена оперативность принятия решений по критически важным вопросам, улучшены характеристики системы обработки данных", - сказал Шойгу.

"С учетом сирийского опыта был наработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиров и штаба", - добавил он.