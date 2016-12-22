Шойгу отметил оперативность принятия решений в Вооруженных силах России
|
|
Сергей Шойгу
Источник: МО РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оперативность принятия решений в Вооруженных силах РФ по критически важным вопросам увеличилась за последнее время в три раза, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Работа национального центра управления обороны выведена на новый качественный уровень. Круглосуточно осуществляется мониторинг и координация шести с половиной тысяч мероприятий плана деятельности Вооруженных сил. В три раза повышена оперативность принятия решений по критически важным вопросам, улучшены характеристики системы обработки данных", - сказал Шойгу.
"С учетом сирийского опыта был наработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиров и штаба", - добавил он.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
23.12.2016 Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
23.12.2016 Шойгу рассказал, почему была приостановлена закупка некоторых вооружений
23.12.2016 Минобороны построит 23 топливозаправочные станции до конца 2017 года
23.12.2016 Шойгу рассказал о реакции на усиление позиций НАТО у границ России
23.12.2016 В 2016 году на боевое дежурство заступили сразу четыре новых полка РВСН