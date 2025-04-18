Войти
Lenta.ru

В США ракету Minotaur IV запустили 8-й раз за 15 лет

108
0
0
Кадр: NASA Wallops
Кадр: NASA Wallops.

SpaceNews: в США ракету Minotaur IV запустили 8-й раз за 15 лет

В США легкую ракету Minotaur IV компании Northrop Grumman запустили восьмой раз за 15 лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Последний раз носитель стартовал 16 апреля с базы Ванденберг в Калифорнии со спутниками Национального разведывательного управления США.

Подробности о состоявшемся пуске не приводятся.

В июле 2022 года Военно-воздушные силы США сообщили, что носитель Minotaur, представляющий собой конверсионную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman, взорвался на испытаниях.

Первый пуск ракеты Minotaur IV (варианта Lite) состоялся 22 апреля 2010 года и был суборбитальным, ракета стартовала с гиперзвуковым демонтратором Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2) в интересах Пентагона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Falcon HTV-2
Minotaur IV
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 02:14
  • 8431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 01:08
  • 3
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 09:16
  • 1
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало