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Американская конверсионная МБР взорвалась на испытаниях

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Minotaur IV
Военная четырёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса Minotaur IV (Peacekeeper SLV, OSP-2 PK, Минотавр-4).
Источник изображения: http://www.raumfahrer.net/

Носитель Minotaur, представляющий собой конверсионную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman, взорвался на испытаниях. Об этом со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщает РИА Новости.

«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», — заявили в ВВС Соединенных Штатов.

Там добавили, что выяснением причин случившегося занимается специально созданная группа.

В мае гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что легкую ракету «Рокот-М», представляющую собой конверсионную МБР РС-18, планируется запустить в 2024 году.

В сентябре 2021 года ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Как тогда же заявили в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ), американо-украинская легкая ракета Alpha была взорвана из-за неполадок в работе ее первой ступени.

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Страны
США
Украина
Продукция
Рокот
РС-18
Проекты
Minuteman
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