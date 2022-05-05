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Назван год пуска «Рокот-М»

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Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Легкую ракету «Рокот-М» планируется запустить в 2024 году. Срок возможного старта конверсионного носителя ТАСС назвал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, изначально планировалось запустить «Рокот-М» в 2022 году. «Но в процессе работ, проведя очень подробный аудит оборудования для "Рокота", сделали вывод, что с учетом планируемого срока эксплуатации и востребованности этого комплекса необходимо, кроме замены системы управления, привести в порядок и то оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс», — заявил руководитель.

Гендиректор уточнил, что необходимо «устранить вопросы по наземному оборудованию», а также заменить систему управления ракетой. «И, еще раз подчеркну, полностью на отечественной элементной базе. Поэтому работы активно проводятся, наши коллеги работают на космодроме Плесецк по наземному оборудованию. В целом мы планируем выйти на пуск в 2024 году», — сказал Варочко.

В мае 2021 года компания Eurockot Launch Services заявила, что пуск российской ракеты «Рокот-М» без украинских комплектующих состоится во второй половине 2022 года.

Носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу более ста тонн. Он способен выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени. Первые две — ускорительные блоки ракеты РС-18, третья — разгонный блок «Бриз-КМ».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бриз-М
Рокот
РС-18
Проекты
Плесецк
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