Назван срок пуска российского «Рокота» без украинских комплектующих

Компания Eurockot Launch Services GmbH назвала срок пуска российской ракеты «Рокот» без украинских комплектующих. Об этом сообщается на сайте оператора пусковых услуг.

В сообщении говорится, что запуски ракеты-носителя «Рокот-М» возобновятся во второй половине 2022 года. Отмечается, что компания принимает заказы на пусковые услуги.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу более ста тонн и способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени: первые две являются ускорительными блоками ракеты РС-18, а третья — разгонный блок «Бриз-КМ».

Носитель создан по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ракета и носитель производятся «Центром Хруничева» (Москва). Система управления для разгонника выпускалась украинским «Хартроном» (Харьков).

Александра Максимченко