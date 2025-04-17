Войти
Lenta.ru

В России рассказали о возросшей точности бомб с УМПК

206
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Fighterbomber: Бомбы с УМПК получили новый помехоустойчивый модуль «Комета»

Российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) получили новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета», которые повышают точность. Об этом рассказал Telegram-канал Fighterbomber.

Автор отметил, что отзывы о модернизированном модуле, который уже применяют в зоне специальной военной операции, очень хорошие. Точность бомб возросла. Он добавил, что это уже третья версия изделия за время СВО.

При этом канал допустил, что спустя время и этот модуль смогут глушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Модули «Комета» используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Это позволяет отличить подлинные сигналы от помех систем РЭБ. В марте 2024 года стало известно, что УМПК оснастили «Кометами», которые несут восемь приемников.

В марте американское издание Forbes писало, что в России начали выпускать «Кометы», которые получили 12 приемников. Они повысят устойчивость УМПК к помехам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:52
  • 8422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше