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В США оценили модернизацию российских бомб

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Forbes: В России повысили помехоустойчивость бомб с УМПК

Российские специалисты повысили устойчивость универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) к помехам. Эффективность модернизации оценило американское издание Forbes.

В публикации отметили, что Вооруженные силы Украины начали использовать новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нарушали работу системы навигации УМПК. Они генерируют ложные сигналы, которые подавляют сигнал спутников.

Для защиты от воздействия генераторов помех бомбы с УМПК оснащают помехоустойчивыми модулями приема спутниковых данных «Комета». Они используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Это позволяет отделять помехи систем РЭБ от подлинных сигналов.

В ходе СВО конструкторы несколько раз модернизировали «Комету», увеличивая количество приемников. В марте 2024 года стало известно, что изделие получило восемь приемников, которые повысили помехоустойчивость бомб с УМПК.

Как пишет издание, теперь в России выпускают УМПК с «Кометами», которые несут 12 приемников. «Хотя эффективность этого обновления неизвестна, дополнительные приемники обеспечат системе повышенное пространственное разрешение, что позволит ей лучше идентифицировать источники сигнала и выделять реальный сигнал», — отметил автор.

Ранее Telegram-канал Aviahub опубликовал фотографии российских авиабомб ФАБ-500М62 с новым УМПК повышенной дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ФАБ-500
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