Войти
Lenta.ru

Багамские острова запретили посадки ракетных ступеней Falcon 9

205
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Багамские острова временно запретили посадки ракетных ступеней Falcon 9

Багамские острова временно запретили посадки первых ступеней ракет Falcon 9 на территории архипелага. Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям правительства островного государства Латре Раминга сообщает РИА Новости.

«Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков», — говорится в заявлении чиновника.

По его словам, новые разрешения на посадки будут выдаваться после завершения их оценки экологического воздействия на окружающую среду архипелага.

В феврале издание Spaceflight Now заметило, что компания SpaceX впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов. Запуск миссии Starlink 10-12 состоялся 19 февраля и стал 21-м стартом, проведенным компанией в 2025 году. Первая ступень с обозначением B1080 опустилась на беспилотную платформу Just Read the Instructions у острова Эксума.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:52
  • 8422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше