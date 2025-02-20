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SpaceX посадила ступень Falcon 9 в районе Багамских островов

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Фото: Steve Nesius / File Photo / Reuters
Фото: Steve Nesius / File Photo / Reuters.

SpaceX впервые посадила ступень Falcon 9 в районе Багамских островов

Компания SpaceX впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Запуск миссии Starlink 10-12 состоялся 19 февраля в 02:21 (мск). Это был 21-й запуск, проведенный компанией SpaceX в 2025 году. Ступень с номером B1080 опустилась на беспилотную платформу Just Read the Instructions у острова Эксума.

Ранее издание сообщило, что компания SpaceX впервые попробует посадить первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов.

В феврале Spaceflight Now сообщило, что компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies).

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