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Пентагон захотел закупиться ядерными микрореакторами

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Изображение: Department of Energy
Изображение: Department of Energy.

Breaking Defense: Пентагон захотел закупиться ядерными микрореакторами

Подразделение оборонных инноваций Пентагона выбрало восемь компаний для разработки ядерных микрореакторов, которые могли бы использоваться для снабжения электрической энергией баз Военно-воздушных сил и Сухопутных войск Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Минобороны США проявило интерес к разработкам таких компаний, как Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Kairos Power, Oklo, Radiant Industries Incorporated, Westinghouse Government Services и X-Energy.

В терминах Минэнерго США мощность микрореактора составляет от 1 до 20 мегаватт. Соответствующая установка должна иметь размеры, позволяющие транспортировать ее в стандартном грузовом контейнере.

В задачи Пентагона входит закупка подобных систем, которые бы обеспечили автономное децентрализованное функционирование военных баз, электроснабжение которых в настоящее время зависит от коммерческих поставщиков.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на президента по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон сообщило, что технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия.

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Страны
США
Продукция
Antares РН
Компании
General Atomics
Проекты
Ядерный щит
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