Войти
Lenta.ru

Названа новая задача Су-35С

325
3
0
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

Fighterbomber: Истребители Су-35С заменили «летающие радары» А-50

Российские истребители Су-35С поколения 4++, которые оснащают современной радиолокационной станцией (РЛС), заменяют «летающие радары» А-50. Новую задачу самолета назвал Telegram-канал Fighterbomber.

«Су-35С вынужденно, но вполне себе уверенно и бодро заменили собой А-50. Результат вы видите в новостях», — говорится в сообщении.

Су-35С несет РЛС с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис». Она может обнаруживать и передавать данные о 30 воздушных целях. Дальность обнаружения крупных целей составляет 400 километров.

В феврале американское издание 19FortyFive писало, что российский Су-35С, оснащенный современным оборудованием и мощными двигателями, способен изменить баланс сил в воздушном бою. Самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, которые обеспечивают крейсерский полет на сверхзвуковой скорости.

В июле 2022 года в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Су-35 способен выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-50 ДЛРО
АЛ-41Ф
Су-35
Су-35С
Компании
РОЭ
3 комментария
№1
16.04.2025 01:50
Вторая половина успеха это беспилотным Су-35 ДРЛО.
0
Сообщить
№2
16.04.2025 01:58
Ирбис-это уже радиофотоника и успехи в квантовой физике.
0
Сообщить
№3
16.04.2025 02:04
это когда летчик су-35 видит кабину неприятеля и что внутри на d=200 км
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:41
  • 8413
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше
  • 15.04 14:08
  • 1
"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией
  • 15.04 10:54
  • 1
Боевые лазеры в космосе – таков ответ Америки на российский гиперзвук (Bloomberg, США)
  • 15.04 02:15
  • 0
Ответ на ""Боевой утенок": главные особенности бомбардировщика Су-34"
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия