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В России рассказали о возможности Су-35 выполнять задачи «летающего радара»

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Российский многоцелевой истребитель Су-35 способен выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), которые называют «летающими радарами». Истребитель может управлять действиями других самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает ТАСС.

«Су-35 эффективно борется и с наземными (надводными) целями, в том числе без вхождения в зону действия ПВО противника. Кроме того, Су-35 способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, выполняя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления», — сообщили в компании.

Отмечается, что крупнейшим эксплуатантом Су-35 являются Воздушно-космические силы (ВКС) России. В Министерстве обороны России сообщили, что истребители эффективно выполняют задачи по нанесению ударов высокоточным оружием по военным объектам на малых, средних и больших высотах, а также по перехвату воздушных целей. Бортовое оборудование истребителя позволяет применять вооружение с максимальной точностью.

В июне издание Military Watch отметило, что российские истребители Су-35 превосходят украинские МиГ-29 по авионике, вооружению и живучести. Су-35 может применять ракеты Р-77 за пределами прямой видимости самолета.

В декабре 2021 года ВКС России получили модернизированный авиационный комплекс радиолокационного обзора и наведения А-50У. Усовершенствованный самолет может сопровождать большее количество целей.

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