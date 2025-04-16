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Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS² и Starlink

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

European Spaceflight: Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS²

Италия продвинулась вперед с проектом национальной альтернативы спутниковых группировок Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) и Starlink. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В публикации отмечается, что правительство страны одобрило вторую фазу технико-экономического обоснования, изучающего возможность разработки собственной альтернативы защищенной системе перспективной общеевропейской связи IRIS².

Второй этап проектирования планируется завершить к сентябрю. Планируемая итальянская группировка должна насчитывать около ста космических аппаратов, запуск которых может состояться в ближайшие пять лет.

Ранее издание Defense News сообщило, что министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости ускорить создание спутниковой группировки IRIS².

В январе агентство Bloomberg рассказало о ведущихся Италией переговорах с американской компанией SpaceX о покупке у последней защищенных телекоммуникационных услуг на сумму 1,6 миллиарда долларов. Аналогичные услуги должна предоставлять перспективная европейская система IRIS², в развертывании которой принимает участие Италия.

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Страны
Италия
США
Франция
Компании
SpaceX
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