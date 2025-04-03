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Франция призвала ускорить создание спутниковой группировки IRIS²

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Фото: NASA / Reuters
Фото: NASA / Reuters.

Defense News: Франция призвала ускорить создание спутниковой группировки IRIS²

Необходимо ускорить создание спутниковой группировки Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²), заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Об этом сообщает издание Defense News.

Французский министр призвал Европейскую комиссию ускорить развертывание и увеличить бюджет программы спутниковой группировки IRIS². Лекорню заметил, что его предложение получило поддержку ряда стран Евросоюза, однако не сообщил, о каких государствах идет речь. По словам чиновника, проект имеет ключевое значение для европейской стратегической автономии, однако сталкивается с «огромной с точки зрения сроков выполнения проблемой».

Лекорню добавил, что «это имеет смысл, потому что у нас нет решения, у нас нет плана Б, либо это, либо [спутниковая система компании SpaceX] Starlink». «Я пытаюсь сократить дипломатическое время, потому что люди все еще шумят и делают сложные вещи, когда на самом деле есть промышленные возможности», — сказал министр.

В январе издание European Spaceflight сообщило, что генеральный директор ArianeGroup Мартин Сион заявил, что возглавляемая им компания озаботилась получением контракта на запуск спутников европейской системы IRIS².

Группировка IRIS² предполагает развертывание 290 космических аппаратов для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Стоимость программы оценивается в шесть миллиардов евро. Первый запуск в рамках программы IRIS² запланирован на 2029 год.

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Страны
Франция
Компании
SpaceX
Проекты
Ariane РН
Евросоюз
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