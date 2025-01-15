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ArianeGroup озаботилась контрактом на запуск спутников IRIS²

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

European Spaceflight: ArianeGroup озаботилась контрактом на запуск IRIS²

Генеральный директор ArianeGroup Мартин Сион заявил, что возглавляемая им компания озаботилась получением контракта на запуск спутников европейской системы Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²). Об этом пишет издание European Spaceflight.

По словам руководителя, необходимо как можно быстрее начать обсуждения условий контракта.

Издание отмечает, что до конца 2025 года компания Arianespace — оператор ракет Ariane 6 и Vega C — будет оставаться европейским монополистом в области выведения полезной нагрузки в космос, после чего ситуация может измениться, поскольку к этому времени как минимум два стартапа (Isar Aerospace и Rocket Factory Augsburg) могут завершить разработку своих носителей.

По оценке директора по операциям Ariane 6 в Arianespace Кэролайн Арну, для запуска IRIS² потребуется от 10 до 15 ракет Ariane 64 (версия Ariane 6 с 4 боковыми ускорителями).

Ранее агентство Bloomberg сообщило о ведущихся Италией переговорах с американской компанией SpaceX о покупке у последней защищенных телекоммуникационных услуг на сумму 1,6 миллиарда долларов. Аналогичные услуги должна предоставлять перспективная европейская система IRIS², в развертывании которой принимает участие Италия.

Группировка IRIS² предполагает развертывание 290 космических аппаратов, предназначенных, в частности, для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Стоимость программы оценивается в шесть миллиардов евро. Первый запуск в рамках программы IRIS² запланирован на 2029 год.

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Страны
Италия
США
Компании
Arianespace
SpaceX
Проекты
Ariane РН
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