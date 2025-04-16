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Немецкая компания подтвердила планы по запуску ракеты из Великобритании в 2025 году

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Кадр: Rocket Factory Augsburg / YouTube
Кадр: Rocket Factory Augsburg / YouTube .

NSF: Компания RFA подтвердила планы по запуску ракеты из Великобритании в 2025-м

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) подтвердила свои планы по запуску ракеты RFA One с космодрома SaxaVord в Великобритании к концу 2025 года. Об этом сообщает издание NSF.

Планируемый старт может стать первым в истории Великобритании запуском ракеты космического назначения непосредственно с территории наземного космодрома.

В RFA рассчитывают наладить конкурентоспособное производство RFA One, занимающей промежуточное положение между носителями легкого и среднего классов, за счет использования доступных материалов, эффективных двигателей и большого числа заказов на пуски.

В январе издание SpaceNews сообщило, что компания RFA получила лицензию на ракетные запуски с территории Великобритании.

В августе European Spaceflight со ссылкой на главного операционного директора RFA Стефана Бришенка рассказало, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.

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Страны
Великобритания
Германия
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