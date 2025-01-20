Компания из Германии получила лицензию на ракетные запуски в Великобритании

Германская компания RFA получила лицензию на ракетные запуски в Великобритании

Германская компания Rocket Factory Augsburg (RFA) получила лицензию на ракетные запуски с территории Великобритании. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Управление гражданской авиации Соединенного Королевства выдало разрешение компании на орбитальный пуск с космодрома SaxaVord на Шетландских островах в конце 2025 года. Выданная лицензия позволяет RFA проводить до десяти запусков в год, в том числе не более двух в любой месяц, однако компания должна уведомить британский регулятор о своих планах за 60 дней до попытки провести старт.

Ранее издание European Spaceflight со ссылкой на компанию RFA сообщило, что первый полет перспективной ракеты RFA ONE состоится в 2025 году.

В августе первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.