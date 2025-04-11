Российские военные создали роботизированный ПКТ

Военнослужащие 201-й базы создали дистанционно управляемый модуль для ПКТ

Военнослужащие 201-й военной базы Вооруженных сил России создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ. Об этом рассказал офицер отдела подготовки управления боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО) майор Дмитрий Еремин в беседе с «Красной звездой».

Дистанционно управляемый модуль дает возможность оператору вести огонь, находясь в укрытии. «Модуль оснащен камерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях. Он позволяет наблюдать и точно поражать цель на дистанции до 500 метров при помощи установленного тепловизионного прицела», — сказал Еремин.

Для управления модулем используют джойстик и монитор. Оператор турели может находиться на расстоянии до 50 метров от огневой позиции.

В феврале появился ролик, демонстрирующий работу дистанционно управляемой турели с крупнокалиберным пулеметом «Корд» в зоне специальной военной операции. Пулемет калибра 12,7 миллиметра позволяет поражать цели на дальности до 1500 метров.