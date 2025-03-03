Войти
Lenta.ru

Российские бойцы получили роботизированный «Корд»

215
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Дистанционно управляемую турель с пулеметом «Корд» заметили в зоне СВО

Российские бойцы в зоне СВО получили дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом «Корд». На видео, демонстрирующее работу турели, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На записи можно заметить огневую позицию с турелью в блиндаже. Изделие позволяет наводить оружие по горизонтали и вертикали. Также в нем реализовали каркас для подачи патронной ленты. Использование роботизированной турели позволяет оператору вести огонь из укрытия вдали от огневой позиции.

Пулемет «Корд» под патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники и воздушных целей на расстоянии до 1500 метров.

Ранее в феврале стало известно, что разработчики гусеничной роботизированной платформы «Варан» и создатели турели ДУП-2 совместно сконструировали робототехнический комплекс, который можно использовать для штурмовых действий. Установка на гусеничном дроне позволяет вести прицельный огонь из пулемета Калашникова на дистанции до 800 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
ПКМ
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 03:16
  • 1
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 03.03 00:32
  • 7846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель
  • 01.03 21:38
  • 0
Ответ на "Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС"
  • 01.03 10:35
  • 20
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 01.03 05:35
  • 79
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 01.03 04:01
  • 0
Ответ на "Румыния – южный бастион восточного фланга НАТО"
  • 28.02 15:28
  • 4
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»
  • 28.02 15:18
  • 1
В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки