Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

«Известия»: В России создали морской дрон-камикадзе «Марлин»

Специалисты Балтийского высшего военно-морского училища создали дрон-камикадзе «Марлин», способный уничтожать вражеские катера на море и в реке. Об этом газете «Известия» стало известно от источников в Минобороны России.

Беспилотник малого водоизмещения способен переносить до двух килограммов взрывчатых веществ. Управление аппаратом осуществляется так же, как и типичным летательным FPV-дроном. Небольшие габариты «Марлина» позволяют применять его в больших количествах.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, развертывание подобных систем становится особенно актуальным на фоне ведущихся в западных странах разработок безэкипажных катеров (БЭК). Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что «Марлин» будет способен уничтожать вражеские БЭК.

В октябре 2024 года в конструкторском бюро «Талламхо» сообщили ТАСС, что на Черноморском побережье испытают акустический водный датчик «Аква», предназначенный для обнаружения украинских БЭК.

Тогда же управляющий директор военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» Михаил Даниленко рассказал РИА Новости, что испытания российского тяжелого морского дрона на базе БЭК «Визир» завершены.