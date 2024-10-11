Войти
Lenta.ru

Завершены испытания российского тяжелого морского дрона «Визир»

364
0
0
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

КМЗ: испытания российского тяжелого морского дрона «Визир» завершены

Испытания российского тяжелого морского дрона на базе безэкипажного катера (БЭК) «Визир» завершены. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко.

По его словам, испытания многоразового дрона завершены успешно. «Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки, а также в транспортно-эвакуационном исполнении для доставки боеприпасов и эвакуации раненых», — сказал руководитель.

Управляющий директор отметил, что в настоящее время готовится площадка для серийного производства дрона.

В сентябре Даниленко сообщил, что на базе КМЗ появится единый центр для производства БЭК.

Военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, говорил, что одно из преимуществ нового российского тяжелого морского дрона «Визир» заключается в его способности возвращаться после того, как он выполнит боевую задачу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КМЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 15:47
  • 5139
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке
  • 11.10 14:10
  • 0
ПВО: прошлое и настоящее
  • 11.10 09:50
  • 2
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 11.10 06:10
  • 14
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.10 04:46
  • 0
В связи с темой "СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С"
  • 11.10 01:23
  • 1
Тайный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине (The National Interest, США)
  • 10.10 21:24
  • 3
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности