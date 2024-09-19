Войти
Lenta.ru

Названо преимущество нового российского тяжелого морского дрона «Визир»

413
0
+1
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС.

Военный эксперт Дандыкин: новый морской дрон «Визир» способен возвращаться

Одно из преимуществ нового российского тяжелого морского дрона «Визир» заключается в его способности возвращаться после того, как он выполнит боевую задачу, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основные характеристики этого беспилотника.

«Это не дрон-камикадзе, то есть он может возвращаться назад после выполнения задач. Конечно, ему будет противостоять враг, он может и повреждения получить, но это в случае боевых действий понятно. Если управляемый корабль с экипажем — это люди, и потери будут среди моряков, то тут совсем другое дело. Конечно, им управляют, конечно, он будет с искусственным интеллектом и оборудован средствами разведки», — рассказал он.

По словам военного эксперта, он будет оснащен управляемым оружием, например ракетами разного класса или артиллерией. Также он считает, что этот беспилотник сможет бороться с дронами-камикадзе.

Как сообщила газета «Известия», Россия начала серийное производство тяжелого морского дрона «Визир» после завершения испытаний. По словам управляющего директора холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаила Даниленко, этот беспилотник быстрее зарубежных аналогов. Он может действовать при сильных волнах и ветре. Сам беспилотник собран полностью из российских комплектующих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 16:13
  • 4824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 16:06
  • 1
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 15:20
  • 1
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
  • 19.09 05:22
  • 0
Прогноз на развитие событий в контексте СВОйны
  • 18.09 22:52
  • 1
Авианосец "Ляонин" ВМС Китая
  • 18.09 22:33
  • 593
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.09 22:23
  • 1
Российский аналог Starlink для доступа к быстрому и дешевому интернету по всей стране планируется создать в 2027 году
  • 18.09 22:17
  • 1
Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов