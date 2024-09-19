Названо преимущество нового российского тяжелого морского дрона «Визир»

Военный эксперт Дандыкин: новый морской дрон «Визир» способен возвращаться

Одно из преимуществ нового российского тяжелого морского дрона «Визир» заключается в его способности возвращаться после того, как он выполнит боевую задачу, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основные характеристики этого беспилотника.

«Это не дрон-камикадзе, то есть он может возвращаться назад после выполнения задач. Конечно, ему будет противостоять враг, он может и повреждения получить, но это в случае боевых действий понятно. Если управляемый корабль с экипажем — это люди, и потери будут среди моряков, то тут совсем другое дело. Конечно, им управляют, конечно, он будет с искусственным интеллектом и оборудован средствами разведки», — рассказал он.

По словам военного эксперта, он будет оснащен управляемым оружием, например ракетами разного класса или артиллерией. Также он считает, что этот беспилотник сможет бороться с дронами-камикадзе.

Как сообщила газета «Известия», Россия начала серийное производство тяжелого морского дрона «Визир» после завершения испытаний. По словам управляющего директора холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаила Даниленко, этот беспилотник быстрее зарубежных аналогов. Он может действовать при сильных волнах и ветре. Сам беспилотник собран полностью из российских комплектующих.